最近有不少近績突出馬勝出，例如上周三谷草8場有6匹大熱門勝出，到剛周日沙田日賽10場賽事又有7匹大熱門贏馬，「錶之宇宙」、「共享富裕」等都取得連捷。來到今次周三谷草8場夜賽，又有不少近績優異分子列陣，既然重心集中，不妨一博三T及六寶獎此兩大彩池，同樣預計10元一注獨中彩金可獲200萬元，值得考考眼光。

留意上周三谷草夜賽，「晨曦儷人」於四班1200米大勝4個多馬位而回，姿態驚人，睇番前仗9月25日出爭四班同程卻只得第4名，引伸賽績水準，前仗能夠跑贏此駒或與其跑得接近馬，戰力俱可秤高。留意該役跑入前列馬包括冠軍「椒椒醒」、亞軍「新幹線」、季軍「飛雲」、第5名「新力」及第6名「美麗緣分」，俱於周三晚再攻四班谷草1200米，值得格外重視。

三T頭關第4場四班1200米，「新幹線」季內兩戰先季後亞，今排1檔應該穩入三甲，做三T馬膽適合。

三T次關第5場「椒椒醒」跨季四班連勝兩仗後只加至56分，同樣坐位望贏。三T尾關第6場「多利彩駒」上仗於三班田草1200米敗於剛升班再贏的「氣勢」兩個多馬位，反映能力，今回轉場初跑谷草短途，可恃級數發惡。

至於博六寶獎則要留意潘明輝坐騎，火車潘剛沙田有不少形勢下風坐騎拚近，今季騎功確實大進，難怪坐騎經常被追捧，六寶獎頭關可以吼埋第3場「獎星」。