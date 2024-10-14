呢隻猴王過檔跟告仔　係咪得道成W？

周三晚賽事，馬主張漢傑兩匹「大力猴王」同「得道猴王」分途出擊，一冷一熱值得考慮買獨贏過關2串3。韋達馬房的「大力猴王」季內上名後於今次繼續出戰四班谷草1650米，已有能力補中，至於告東尼馬房67分自購馬「得道猴王」，則是首度出爭谷草，今次賽前做晒工夫，值得睇好。

馬主張漢傑的黃黑格仔綵衣，近年多用「猴」字來命名，昔日最出色的「當家猴王」更曾贏G1，而現時張生則有3匹馬在服役中，今次出賽的「得道猴王」及「大力猴王」均為未勝馬。6歲的「大力猴王」來港已踏入第4季，共取2亞2季，但仍未出頭，上次熱身後出戰四班谷草一哩，排9檔被頂在3疊，騎者班德禮當機立斷中段踩油，搶到頭入直路一度有勝望，可惜頭馬「逐步贏」後勁太強，「大力猴王」頂到最後一步輸短馬頭屈居亞軍，表現已佳，今次有權勝回一仗。

至於「得道猴王」上季田草1200米初出後上跑第6名，接戰則跟前下輸3個半馬位，前後仄準。今次賽前試足3課閘，包括最近一次專程試谷閘撲近得第3，今次由黎廐轉東廐初出，隔個暑假首戰谷草，絕對有變數，睇吓徒弟鍾易禮幫唔幫到師傅贏馬了。