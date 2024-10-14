黎昭昇開咗齋 今次3隻搵潘頓！

黎昭昇馬房在上周三取得突破，憑布文策騎的「耀寶駒」取得今季首捷，留意練者對上兩季都以谷草作主場爭功，今次周三肯定會繼續積極反撲，值得留意是，今季未曾與潘頓合作贏馬，趁馬房現時氣勢回旺，此對好拍檔今次又有「極光彗星」、「勇霸龍」及「納百川」此3駒攜手出擊，戰意必堅，大家不妨考慮買獨贏3串7。

今次有兩場四班1200米，黎昭昇所派「納百川」及「勇霸龍」分列第4場及第5場，當中「勇霸龍」連同上仗9月復出一役，至今5戰全部由潘頓執韁，共取2亞2季1殿未勝，騎者不想失威，當然想贏番次。睇番此駒跑田草1400米及1200米都能交出好走勢，今回轉戰谷草對手減弱，加上馬匹本身前速夠快，同父馬更有不少急彎能手，搶出即叫胡。

第4場「納百川」則由潘頓初次策騎，睇番此駒上季初出正是跑今次同程谷草1200米，於周俊樂胯下跑獲亞軍，可惜其後3仗只跑近卻欠威脅，上仗復出再次出爭同程，負兩個多馬位得第7名，走勢不差，今次賽前已見潘頓接手快試，操練積極可捧。

第2場四班1000米，「極光彗星」自購馬上季在港三班起步，跑過幾仗順勢減分及操起狀態，一落四班即有進步走勢，再出3仗更全部跑獲亞軍，明顯站近勝門。到上仗作季內首戰，於田泰安胯下僅負不足一馬位獲季軍，難怪今次轉轉手風用潘頓執韁，出王牌戰意十足，又是時候贏馬交代，值得捧場。

此外，第3場四班1650米，「魔法速遞」上仗在艾兆禮胯下跑獲季軍，該仗頭馬「黑桃火箭」再出回升三班上名，而同場亞軍「勁好運」再出續跑四班一哩大勝5個多馬位，姿態誇張，引伸賽績水準甚高。「魔法速遞」今回用王牌捲土重來，可坐位望贏，同樣要重視。