【分秒在握】河好運發揮搖頭三嘆

剛周日潘頓繼續大演帽子戲法，其中一幕較令人印象深刻的，怕且會是騎「耀寶」的精彩演繹，這場賽事潘頓本來有新勝的「河好運」可揀，但最終騎者選擇了「耀寶」，表面看是優勝劣敗的決定，但事後看，潘頓騎「河好運」，又會否出現同一賽果？其實「河好運」及「耀寶」同樣出閘不快，嚴格來說「耀寶」出閘更慢，但跑了一小段之後，潘頓已徐徐跟上馬群，既沒有消耗馬匹太多體力，同時亦不至於太過被動；相反看看希威森騎「河好運」的發揮，早段留到包尾，轉彎入直路時仍遙遙居後，末段時間22秒6之下，「河好運」本身已交出22秒1近乎極速追回第4，騎者的留放固然要問話，而判斷力之差更加令人搖頭三嘆。練者廖康銘賽後表示，未有預期馬匹留到包尾，筆者則更意外「河好運」會留得比「旭日昇」更後，難度賽前騎者認為「河好運」的後勁會比「旭日昇」更強？

大力猴王捲土重來

上仗留放有驚喜的「大力猴王」，今次列陣第3場四班一哩，上仗班德禮見步速慢，自己又被頂在三疊，因此中段變奏發力上前，雖然最後一步不敵「逐步贏」屈居第2，但已力壓該場1.8倍全熱門「領創動力」，鞍上人留放可以話有驚喜，亦看得到騎者賽前有充分預備，今次人馬再臨轉排4檔，可望繼續交出亮麗發揮。

■長風