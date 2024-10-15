考菲爾德盃報名出爐！湯普新最終可上陣

澳洲最近接連舉行多場大賽，今個星期六(10月19日)考菲爾德馬場就會上演2400米一級賽考菲爾德盃，另一邊廂，悉尼蘭域馬場就會上演剛剛升格的1200米一級賽珠穆朗瑪峰錦標，澳洲前列騎師分身不暇，當地練馬師亦決定起用部分香港騎師專程前往當地跑大賽。

其中考菲爾德盃已經有報名馬名單，其中將由潘頓策騎的「川河陸駒」(Land Legend)以及田泰安執韁的「可兒艷陽」(Coco Sun)獲正選出賽資格，艾兆禮的坐騎「金刺繡」(Zardozi)也在正選之列。至於已卜定湯普新的「開場白」(Sayedaty Sadaty)本來是第20位可獲出賽資格的賽駒，即第2後備，但最終仍可獲最後一席位，湯普新可如期前往當地參與大賽。

另外，今屆考菲爾德盃亦有日本馬「迅追風」(Warp Speed)上陣，馬主已決定起用菅原明良出戰，因為他已為此駒建功贏一級賽。「迅追風」除了會出戰考菲爾德盃之外，墨爾本盃亦是箭頭所在。