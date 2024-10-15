【初出馬介紹】湯普新手執兩匹初出PP 係時候證明自己！
2024年10月15日 14:30
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湯普新昨日(10月14日)過檔為「心雄雄」進行快跳。
明晚(10月15日)跑馬地夜賽有4駒初出，散布在4場唔同賽事中，當中有兩匹自購新馬同兩匹自購馬，當中跑第6場三班1200米嘅「心雄雄」試閘表現不俗，呢匹4歲新西蘭自購馬喺澳洲6戰2冠1亞2季，來港首仗交由湯普新執韁。而呢位澳洲騎師喺尾場三班1200米亦會策騎另一匹初出自購馬「開心之旅」，呢匹5歲澳洲馬來港前5戰1冠2亞，評63分起步。
R2 友盈勇者(PPG)
馬房：韋達
父系：So You Think
母系：Capital Raising
同父系馬：赤兔猴王、椒椒醒、信心星
馬房上季至今初出即勝馬：N/A
R3 火金鷹(PPG)
馬房：丁冠豪
父系：All Too Hard
母系：Elusive Valley
同父系馬：魅力寶駒、瑪瑙、德心知遇
馬房上季至今初出即勝馬：同得威、魯班精神
R6 心雄雄(PP)
馬房：大衛希斯
父系：Per Incanto
母系：Eva Godiva
同父系馬：木火同明、我為您、水晶酒杯
馬房上季至今初出即勝馬：嘉應高昇、飲杯
R8 開心之旅 (PP)
馬房：廖康銘
父系：Supido
母系：Delta Gee
同父系馬：N/A
馬房上季至今初出即勝馬：譽友翔駒