【初出馬介紹】湯普新手執兩匹初出PP　係時候證明自己！

明晚(10月15日)跑馬地夜賽有4駒初出，散布在4場唔同賽事中，當中有兩匹自購新馬同兩匹自購馬，當中跑第6場三班1200米嘅「心雄雄」試閘表現不俗，呢匹4歲新西蘭自購馬喺澳洲6戰2冠1亞2季，來港首仗交由湯普新執韁。而呢位澳洲騎師喺尾場三班1200米亦會策騎另一匹初出自購馬「開心之旅」，呢匹5歲澳洲馬來港前5戰1冠2亞，評63分起步。

R2 友盈勇者(PPG)

馬房：韋達

父系：So You Think

母系：Capital Raising

同父系馬：赤兔猴王、椒椒醒、信心星

馬房上季至今初出即勝馬：N/A

R3 火金鷹(PPG)

馬房：丁冠豪

父系：All Too Hard

母系：Elusive Valley

同父系馬：魅力寶駒、瑪瑙、德心知遇

馬房上季至今初出即勝馬：同得威、魯班精神

R6 心雄雄(PP)

馬房：大衛希斯

父系：Per Incanto

母系：Eva Godiva

同父系馬：木火同明、我為您、水晶酒杯

馬房上季至今初出即勝馬：嘉應高昇、飲杯

R8 開心之旅 (PP)

馬房：廖康銘

父系：Supido

母系：Delta Gee

同父系馬：N/A

馬房上季至今初出即勝馬：譽友翔駒