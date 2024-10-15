殷利殊拍賣會　廖康銘用479萬買兩隻2歲仔！

今日(10月15日)澳洲悉尼舉行殷利殊兩歲馬試跑拍賣會，多位練馬師均有出席，好似呂健威、姚本輝、廖康銘、方嘉柏等，目錄原定有196駒可供競投，但有部分經已退出。這個拍賣會有不少香港買家出席，其中最亮眼的，相信都是廖康銘斥巨資以60萬澳元(折合約313萬港元)買入Lot 7。這匹Lot 7出至「盡善盡美」(Exceed and Excel)，試跑時間為10.29秒，非常出色。除了Lot 7，廖康銘其後又以32萬澳元(折合約166萬)買入Lot 87，是次拍賣會，廖康銘一共用了約479萬港元買兩駒，認真大手筆。

大手筆的點止廖康銘一人，今季新開倉的游達榮在是次拍賣會雖然只買了Lot 71，但都用咗50萬澳元(約260萬港元)投得！另外，姚本輝此行以24萬澳元(折合約125萬港元)買入Lot 15，此駒出自「超凡高手」(Super Seth)，同父系馬「錶之宇宙」今季已取兩連捷。Lot 15試跑時間為10.75秒。

呂健威以28萬澳元買入Lot 171，之後再用30萬澳元投得Lot 187，折合用了約301萬港元買入兩匹兩歲賽駒。方嘉柏同樣都買得心頭好，練者以42萬澳元(約218萬港元)買入出自「千秋巨子」(Written Tycoon)的Lot 54。

大馬主之一玉龍集團在這個拍賣會以52.5萬澳元(折合約273萬港元)買入Lot 14。