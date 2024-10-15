【分分制勝】未來兩戰　潘頓狂掃10W？

潘頓剛周日連中三元，歷來在港頭馬數字增加至1,763場，距離韋達所保持的舊紀錄1,813W，剛好相差50W。今季暫跑過11回合，騎者累積23場勝仗，即平均一次執2W，依此推斷，也許多跑25期即去到明年初，才可改寫歷史。

不過，個人估計潘頓有望於年內刷新紀錄，事關他最近已盡收天下最強兵器，頭馬肯定源源不絕，除了今期騎足8場之外，周日田戰暫時卜定9匹坐騎，當中7匹為新勝分子，包括「嘉應高昇」、「桃花開」、「包裝天將」、「盈妍威楓」、「都靈星球」、「超平凡」、「智智多寶」，餘下兩駒「博愛先鋒」剛跑亞席、「巴基之友」則配潘頓1次即勝，整體馬匹分量極強，未來兩戰狂掃10W，絕非不可能任務！

第4場四班1200米，「納百川」上季初出即於同班同程入Q，以馬頸位不敵「有鴻利」，頭馬7戰三班全負，但跑四班賽先後累積5W，具備班頂能力，「納百川」未盡成熟也幾乎殺低強手，潛藏不俗。可惜再出兩仗，轉到田草1200米及1400米出擊，剛巧同場「開心寶寶」及「聚風雲」均以快時間贏馬，挑戰巨大，「納百川」未被遠遠拋離，表現收貨有餘，當中1400米之役，末段一度受困下仍得第5名，尚可拍住「天天得樂」及「一定掂」同到，後兩駒再出均可提升名次，算是四班中堅分子，反覆顯示「納百川」在50餘分水平，絕對有利可圖。

「納百川」今季復出行回舊路，再戰谷草1200米，由隔夜至臨場一直成為大熱，機會備受看好，可是鞍上人周俊樂取位欠硬淨，加上坐騎有內閃問題，最後直路未能及早望空，以致重重受困，結果屈居第7名，因意外倒灶，與馬匹能力無關。9月25日拚敗，10月7日即見潘頓過檔，一早作出換人安排。及至剛周一最後試跑，潘頓再度親操，對這匹新坐騎高度重視，今課按韁而馳，墜手有勁，成熟程度邁進一大步。

周俊樂大熱搏失的馬匹，當中7駒翌仗轉到潘頓手中，結果「閃電精靈」、「錶之未來」、「胡椒軍曹」及「飛輪步」均贏馬而回，近3個例子更錄得全勝，成功補中率頗高，而且潘頓亦贏過息息相關的「超威星」，今仗「納百川」起用最可靠人選，不容錯過。

■明治朗