嘉應高昇VS加州星球　希斯：係很好的考驗

希斯周日派出「嘉應高昇」出戰1200米二級賽精英碗，希望一試這匹佳駟的實力，但他也坦言「加州星球」甚具威脅。

「嘉應高昇」是目前本港最受矚目的短途新星，周日將首次面對2023/2024年度最佳短途馬「加州星球」。希斯說：「大家都清楚『加州星球』實力出眾，是匹世界級佳駟，今仗對『嘉應高昇』是很好的考驗。牠的負磅較上仗輕，而上仗要負頂磅，並從不利檔位起步。」

伍鵬志為「美麗第一」及「神虎龍駒」報爭此賽，其中「美麗第一」上仗攻下三級賽。希斯說：「『美麗第一』今仗再遇『嘉應高昇』，負磅不及上次有利，未必能夠輕鬆應付，但『美麗第一』的優勢是中間多跑了一仗。與此同時，『嘉應高昇』今仗會交出更進一步表現，是匹甚具競爭力的賽駒。」

除了「嘉應高昇」外，希斯還派出「人和家興」上陣，此駒將由董明朗執韁。董明朗說：「馬兒現時應處於最佳狀態，牠今仗必須提升表現以爭取勝利，但牠肯定具備濃烈的鬥心。」

「美麗第一」上仗揚威三級賽，今仗將負輕磅上陣，由蔡明紹主轡。蔡明紹說：「馬兒今仗再負輕磅上陣，希望也能抽得好檔位，出閘後佔取有利位置，最後以勁勢衝線取勝。」

「幸運有您」已兩度在一級賽入位，練馬師羅富全希望周日的場地乾快，他說：「馬兒很不錯，上仗下雨不利牠發揮，通常好地或快地會較佳。」

「神虎龍駒」迄今6勝沙田1400米賽事，包括三級賽，何澤堯表示：「戴眼罩將有助提升馬兒的表現，牠現況不俗，且看今仗表現如何。馬兒上仗輸在負重磅，今仗有多匹佳駟列陣，令人期待。」

另一邊廂，上季打吡盟主「大至尊」，今早夥拍潘頓試閘，以首名過終點，姿態悅目。「大至尊」預期於11月3日三級賽婦女銀袋復出，然後於11月17日出戰二級賽馬會盃。葉楚航說：「『大至尊』經過今次試閘後會更加進步，狀態更加勇銳。牠今早試閘的表現十分出色，我對牠十分滿意，潘頓也一樣。」