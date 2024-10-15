【張基焦點】大力猴王韋達爭氣

韋達今季成績不算太突出，今期跑馬地賽事有大舉出擊之意，擺明要一吐烏氣，其中「大力猴王」上仗幾乎贏馬，今次檔位較好，可望補中。另外，「綠族光芒」今季兩仗都受制於外檔，今次落到四班兼縮程跑1200米，可見真章。「知道長勝」終於除眼罩跑1200米，不乏變身條件。「得道猴王」今次操好才出，有權交出好表現。

第3場四班1650米，「大力猴王」當初評74分插班，班底比較高，上仗受制於9檔，被迫於中段發力，結果仍取得亞軍，表現算出色，今次再跑此程抽4檔好位，不必再用上仗跑法，反而可守在較佳位置，負磅不算重，已屆交代時。

第5場四班1200米，伍鵬志近期強勢，「綠族光芒」剛戰跑谷草1650米擺前走，似乎仄準場地性能，季內經兩場熱身後，狀態開始冒勇，以往曾贏田草1200米，縮程問題不大，落到四班此匹近千二磅的大馬孭重磅無問題，今場可望展現威力，值得重視。

知道長勝縮程出擊

第4場四班1200米，上季「知道長勝」初連贏兩場，但其後進度令人失望，曾試過加眼罩跑谷草此程得季軍，只是其後此配備效果一般，上季尾除眼罩後又跑近，今季則先戴眼罩卻表現差，剛戰除罩卻跑嫌長的1400米，今仗到位後縮程出擊，不能忽視。

第8場三班1200米，「得道猴王」來港跑兩場，初出一役淋地劣檔都有追勢，剛戰則氣管多痰，其後休息一段時間，即使無游水，但賽前試3課大閘，埋門谷閘跟得好，末段有省，東廐馬往往省完會跑得好，要吼。