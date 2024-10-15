【進階選項】三軍勇將露殺機

最近兩次賽事六寶獎分別派2,814元及1,117元，揀中6匹頭馬都未必及得上一場三重彩，熱門大戶客山大斬埋有柴，「氣勢」獨贏1.8倍巨額過關打到1.0倍，最後回到19蚊，但普羅馬迷十元八塊一注，即使過關中到亦可能回報只夠一餐晚飯仔。

今季最好跟的合作單位自然是方嘉柏與布文，剛戰合作取得第8W，儼如主帥蜜月期，今晚方仔出8隻有2匹合作，不過今次我想向難度挑戰，布文的都喜歡，但博彩就要敲另外兩匹。

第6場「三軍勇將」澳洲只3戰，滿利谷跟前第4，智朗馬場放頭跑輕勝，在港連同上季跑4次，從未見到牠用澳洲前置跑法，上季尾初跑谷草內欄塞車追近，窄場性能肯定無問題。今季兩戰，直路賽走不利跑線，上場1400米沿途3疊唔上唔落，熱身試準縮程返谷草，起用馬房冷殺手霍宏聲，起步順利的話擺前走，跟住「天足貓」及「有鴻利」等快馬，鬥後勁可殺晒。

第2場「銀刺勇士」上季兩戰，初出田草外檔，再戰谷草第10名表面無績，但該組是具三班水準的四班賽。之後肺部感染提早抖暑，4歲馬今季復課明顯成長，賽前專程試兩課谷閘俱由巴度主理，第一課已走得靚，10月一課對手較弱，拉士一鬆自動加速。雖屬「人氣高」子嗣，但母線屬中長途馬，日後可能要跑長點路程，但既然有新鮮感加上1檔，可博第一回分頭。