【三重彩地帶】跟又得追又得 實力「非凡」

第2場四班1000米，「銀刺勇士」兩課谷閘都試得好，近課巴度在末段收緊韁繩一畀即有，姿態頗佳，狀態及鋒而試，比上季兩敗時有明顯進步，在谷草弱組有力橫掃。「極光彗星」跨季4仗同程跑P，換潘頓擺明求勝，惟又排10檔，恐再次位置而回。

「威武寶寶」兩試從草閘均掄元已備佳態，1000米或嫌短，但憑新鮮感可補不足。「妙芳華」經常虎頭蛇尾，轉爭最短途且看能否埋尾。「電子宇宙」畢竟四班曾經兩捷，計班底在今場數一數二。

第8場三班1200米，「競駿非凡」上場起步稍慢，焗住後追反而有不俗效果得第3，上季尾試過跟前入位，跑法未定型已接連有表現，必有分在手，復課再試閘備戰認真，韋達旗下馬匹通常熱身後更好。

「穿甲鷹」在黎昭昇旗下兩捷同程分別評70及69分，現時64分已進入射程。「瑰麗人生」上場三降四即輕勝，雖然三班未贏過但也有6P，升班不落下風。「家樂龍駒」上季尾贏馬一役水準一般，三班恰可非超級，休後復出增重36磅未知吉凶，換潘頓若然偏熱，只宜作配。「伊臣」沉寂多時，今場有轉倉的變數，兩課泥閘均跑第2有點起色。■海東