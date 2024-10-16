【分秒在握】試準再闖新線路

韋達與田泰安今季合作13次僅獲1季，成績令人失望，不過今次兩人攜手的「新幹線」、「競駿非凡」及「維港激流」俱有一定機會，相信會有突破。其中「新幹線」季內兩戰全上名，今次重召唯一贏過的田泰安，似樣。

「新幹線」今季由蔡明紹接手，先後兩度出爭谷草1200米，結果先季後亞，表現拾級而上，不過今次馬匹卻重配田泰安，無論係蔡明紹揀騎還是另有原因，筆者還是相信「新幹線」能夠再交好成績。其實此駒與田泰安同樣合拍，人馬上季中夥拍出擊，先後取得1冠1亞的好成績，同時亦係此駒唯一的取勝騎師。

事實上，從陣上所見，「新幹線」相當受騎，而田泰安大開大合的檔子，可以話夾晒此駒，上季贏馬一役，田泰安由轉彎開始大力推騎，馬匹在催策下愈騎愈有最終勝出，反映人馬相當夾檔，因此今次隨時可爭取第2W。

其實「新幹線」上仗表現已不俗，但排4檔留到尾列之下，轉彎抄大外疊追趕，既失先機亦蝕腳程，因此能夠追回第2，僅以頸位之微負於「椒椒醒」，表現已不俗。來到今次，「新幹線」有運抽1檔，同場「金運來」及「上校」剛仗取勝都係放頭贏，今次兩駒同場都不想失去先機，有步速之下，排1檔的「新幹線」大可安心守好位，待直路再展凌厲後勁。

■長風

第4場 11新幹線 2金運來

5納百川 6飛雲