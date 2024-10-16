秋季天皇賞報名公布　自由島休後復出硬撼強手

剛周日跑完秋華賞，接住兩個星期日，日本又會有兩場重要G1舉行，分別係嚟緊星期日嘅3000米菊花賞，再接住响27日舉行就有2000米秋季天皇賞，場精彩事，當然納入成為越洋轉播賽事嘅戲碼。

將於27日東京競馬場舉行嘅2000米國際一級賽秋季天皇賞，JRA剛剛公布咗獲得參賽資格馬匹，18個上限未有滿額，暫時就只得17匹賽駒名字。由於上屆盟主馬王「春秋分」已經退役，今屆焦點就會落响佢一班蹄下敗將身上。

去年三冠馬后「自由島」，將會係响杜拜司馬經典賽跑第3後，相隔5個多月今季復出嘅首場賽事，宣布將會响今年之後退役嘅「勝局在望」，早前於寶塚紀念賽雖然落敗，仍會落實繼續由老拍檔武豊出戰，連同另一匹老對手「駿天宮」，將會係全場評分超過120分以上嘅3匹賽駒。

其餘獲得參賽資格馬匹，Carrot Farm名下，去年於香港盃衝擊G1失敗嘅「生活格調」，挾近期連勝氣勢，將於今仗再次挑戰一級賽，而李慕華已經㨂定此駒出戰，力爭3連勝佳績。

此外，應屆寶塚紀念賽冠軍「響號」，留力出戰日本盃，該役亞、季軍「初日高昇」與「寶徠歌劇」，亦已獲得秋季天皇賞參賽資格。