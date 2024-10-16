英國周末煞科跑爛地　法國靚女騎師溫蘿爭重頭戲

英國草地馬季，跑埋呢個周末冠軍錦標賽馬日就會煞科，近年煞科戰，場地總係受到天雨影響，今年情況亦唔例外，隨着英國自上周末延續至今嘅不穩定天氣，雅士谷場地主任方面透露，估計今年將會比去年軟場更差，隨之而來星期五至周末早上期間，天文台預測將會有起碼只過17毫米雨量，當日賽事亦唔排除避免原有賽道積水關係，個別賽事需要移至內彎場地進行逐，包括咗重頭戲英國冠軍錦標。

場地起變化，對於今屆英國冠軍錦標賽，目前被視大熱門之「經濟科」(Economics)未知會否有實質影響，因為唯一爛地賽績，就係响去季初出2歲新馬賽，於爛地角逐，跑入一席威脅不大嘅第4名。

而响呢屆賽事，法國2匹過江龍：「格倫島」(Calandagan)同「鮮紅葉」(Iresine)，就肯定唔使擔心場地受到影響，因為2駒都有爛地頭馬紀綠，當中「鮮紅葉」雖然級數未必比得上前駒，但有靚女騎師溫蘿加持，亦會受到矚目。

溫蘿今夏就曾經响雅士谷馬場，與杜希利同麥秀玲組成女子隊，揚威今屆識價盃，今次再重臨舊地，佢都好期待响英國再次披甲，而佢亦認同「鮮紅葉」去年於日本盃，未能適應快步速同乾快場地，今次轉戰英國遇上變化場地，就千祈唔好低估馬匹能力。

對於溫蘿近年响法國馬圈冒起甚快，已經連續4年贏馬過百場，躋身騎師榜前十名，而一直支持佢嘅練馬師顧永義，由於部署未來數年退休，養馬量循序減少，溫蘿就透露，响跑完英國周末賽事，呢個歇冬期，將唔會到海外客串，繼續留番响法國上陣，進一步鞏固番佢嘅支持。