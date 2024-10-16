先跑周末考菲爾德盃　雷神下月飛悉尼再攻金鷹

莫雷拉近年除咗日本，澳洲就係佢另一個客串熱點，由於同華禮納關係友好，即使練者有麥道朗係嫡系騎師，大賽場合亦會搵到雷神相助，今次就因為老麥要留守蘭域，出席英皇查理斯三世錦標賽馬日，華禮納旗下「實幹牛仔」出戰考菲爾德錦標嘅重任，練者於是急召雷神幫手。

以雷神响澳洲嘅號召力，比起日本真係不遑多讓，今次又點會得1匹坐騎，相反佢响全日10場賽事，只係得1場無坐騎，而客串完周末賽事之後，過多兩個星期，佢又要再飛澳洲，今次就係飛返悉尼，將會响11月2日出戰玫瑰崗馬場舉行，總獎金高達1000萬澳元(約5,200萬港元)，不過就唔係為華禮納效力，而係答應咗Sunday Racing，將會為「百搭意城」(Ascoli Piceno)出戰。

今次亦係雷神捱義氣，因為主理「百搭意城」嘅李慕華，要為日本賽駒出戰美國育馬者盃檔期，撞期關係雷神就成為雷霆救兵，上屆日本就憑「大宴重酬」揚威金鷹錦標，對於「百搭意城」實力，日本傳媒相當睇好，因為後駒响JRA評最高嘅113分，比起「大宴重酬」111分仲要高，而Sunday Racing大可徵召曾經為呢匹馬摘下2W嘅北村宏司出戰今仗，決定由雷神接棒，威力肯定高出一大截。

除咗「百搭意城」之外，今屆金鷹錦標仲有另外3匹海外賽駒挑機，分別係由范奕倫夥拍英國賽駒「湖林麗城」(Lake Forest)，敖朗力策騎之法國賽駒「別具風味」(Lazzat)，與及邀請貝湯美接手之日本賽駒「芳心動」(Corazon Beat)。