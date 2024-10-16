新鮮出爐澳洲馬王　英皇查理斯三世錦標被圍攻

上周二新鮮出爐獲選為澳洲馬王「珍蓮驕驥」，本周末將會首挾馬王銜頭上陣，出戰1600米G1英皇查理斯三世錦標。

響今日公布嘅排位，「珍蓮驥驕」響呢場12匹精英角逐場合，只係排11檔，形勢無疑下風，而且今次12匹參賽馬之中，連埋自己有8匹都係G1頭馬，實力相當接近，當中包括由麥道朗出戰，原裝人馬力圖衞冕嘅「狂迷女孩」(Fangirl)，仲有新勝葉森讓賽，為史卓豐帶來等足10年久違了G1勝利嘅「雄威霸主」(Ceolwulf)，對手分量相當強勁。

不過 「珍蓮驥驕」由於雌馬關係，同「狂迷女孩」磅位一樣都係57kg，睇吓呢匹馬王今次為名而戰，可唔可以名正言順，以大逃跑法贏馬捧盃。至於訓練「珍蓮驕驥」嘅冠軍練馬師馬漢雅，響本周末英皇查理斯三世錦標賽日，絕對係大軍壓境，10場賽事共遣14駒出戰。

除咗主題錦標 「珍蓮驕驥」同廐侶「新能源」(New Energy)攜手出擊之外，另一項重頭戲珠穆朗瑪峰錦標，馬漢雅更加兵分三路，分別為「美孫女」(Bella Nipotina，韋紀力)、「盡展本性」(I Am Me，羅理雅)，以及玉龍集團3歲新星Growing Empire(麥維凱)。