【賽後報告】神速馬車唔走外疊　韋達：我不滿潘頓咁跑 但...

是晚賽後報告撮要：

第1場：小組對「木火龍駒」的騎師何澤堯作出不小心策騎的指控，詳情是於接近1000米處時，他容許坐騎向內斜跑，將「朗日雪峰」擠向內側及壓向「電子精彩」，導致「隼閣」在不必要地受擠迫之際須勒避。何澤堯否認有關指控及作出進一步陳述。小組在考慮該等陳述後，沒有繼續對何澤堯作出該指控，因為小組未能充分確認他的坐騎當時曾向內斜跑至第4疊。然而，小組告誡何澤堯，他在類似情況下須確保給予內側馬匹充足的競賽空間。「合金皇」氣管內有很多血。

被查詢有關他「神速馬車」騎法時，潘頓表示，他獲指示讓自大外檔出閘的坐騎盡可能佔取中間位置，若情況許可，他可選擇讓坐騎繞過馬群提早發力。他說，坐騎於躍出時失蹄及失地，因此他選擇讓坐騎於早段在馬群之後切入，坐騎因而居馬群後列競跑。他說，他在對面直路上將坐騎移離內欄，從而有機會遵從策騎指示，讓坐騎繞過馬群上前。他說，自500米處起，他觀察到在沒有遮擋下走外疊的「全神貫注」，以及在該駒之後競跑的「宏才」均受催策，由於他覺得該兩駒會被「焦點」帶向外跑，遂選擇將坐騎移入內疊以望空。他又說，他將坐騎移入內疊後，起初打算在「隼閣」內側望空，但當時該駒略為向內斜跑，而他聽到「前風」的騎師巴度呼喊，因此他未能進佔該空位，而當時該處空位不足。他說，他因此於接近250米處時試圖讓坐騎在「隼閣」與「華麗活力」之間望空，但該兩駒雙雙斜跑，坐騎在直路上餘下途程受困，未能被力策至終點。

練馬師韋達確認所發出的指示，起初表示不滿潘頓決定不按指示將「神速馬車」移出外疊。他又說，然而，他在進一步考慮潘頓的解釋後，明白了他決定將坐騎移回內疊的原因。小組考慮了潘頓的解釋後告誡他，他於轉直路彎時未有繼續讓坐騎在「宏才」外側競跑以遵從策騎指示屬判斷錯誤，這本可給予坐騎機會在直路上望空及不受干擾地競跑。然而，小組考慮了他就將坐騎移入內疊而作出的解釋後，認為根據賽事規例，他的騎法並無違規。

第2場：「極光彗星」賽日早上被小組按照獸醫意見（右前腿不良於行）著令退出。「開心馬」氣管內有很多血。

第5場：被查詢時，布文表示，「精彩駿將」出閘僅屬一般，他於早段努力讓坐騎佔取「新力」之後有遮擋的位置。他說，他在坐騎開始搶口時須讓牠保持居於「新力」外側，但坐騎於早段及中段沿途搶口，不願穩定走勢。他又說，坐騎因而在直路上未能以勁勢衝刺。練馬師方嘉柏認同布文的觀點，即此駒因牠於早段及中段沿途的走勢而不利發揮。

第6場：「無限美麗」趨近250米處時在「有鴻利」及「皇者有利」之後受困而未能望空，因而嚴重受困直至接近100米處。

第7場：「手到再來」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。「大學生」接近550米處時挨擦內欄。最後150米在「太陽勇士」之後受困而未能望空，因而未能施為。「赤馬雄風」前往起步點途中，賀銘年被拋下，而此駒在鞍上無人下抵達起步點，其後須重新上鞍。

第8場：於宣佈出賽時，「電源之駒」與「得道猴王」均申報騎師為蔡明紹。小組確定蔡明紹已落實策騎「電源之駒」。因此，小組批准「得道猴王」改由鍾易禮策騎。練馬師告東尼因此項宣佈出賽錯誤，被罰款2,000元。「雪戰神駒」直路上內閃。因此，布文於最後100米在坐騎向著內側的「伊臣」斜跑時難以全力催策坐騎。「穿甲鷹」的氣管內有很多痰。

一般事項:

1、

第4場賽後，跑道場地掛牌由「好地」改為「好至快地」。競賽董事小組認為這項更改應具追溯力。因此，在正式賽果上，第4場的場地為「好至快地」。

二、10月13日沙田賽事

第7場（99）

「越駿歡欣」–根據專家意見確認此駒於賽前接受獸醫檢查後被發現心律不正常。正如競賽事件報告所述，「越駿歡欣」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第10場（102）

「錶壇精英」–根據專家意見確認此駒於賽前接受獸醫檢查後被發現心律不正常(第2次)。正如競賽事件報告所述，「錶壇精英」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。