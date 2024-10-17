【分分制勝】北上操磨　感覺「超」精神

賀廐女見習生黃寶妮今季初出道，暫時取得3W，頭馬「不可擋」、「良駒好友」及「佳運發」俱於1000至1200米短途賽事取得，就算另外上名兩駒「專家」及「辣得金」，也是角逐1000米直路賽。至於1400米或一哩路程，小妮子跑過14仗，悉數三甲不入，最佳成績只是「電訊巴打」放入殿軍。畢竟本身出賽經驗不多，體能上亦有待強化，跑短途相對較有把握。

第4場四班1200米，「超悅明駒」上季尾加盟賀廐，先後跑過3仗，名次4、3、2拾級而上，最近一仗在田草1200米取得亞席，只負於「初戀」而壓倒「糖不甩」，賽績出色，亦證明目前評分極具競爭力。今次復出換上黃寶妮壓陣，負磅下調至115磅，優勢更明顯。

值得一提，「超悅明駒」上次賽前首度運往從化訓練，回港甫上陣即奪亞軍，可見牠對全新的操練模式頗為受落。而對上兩個月，此駒亦一直在從化打磨，狀態確實愈操愈好，9月19日黃寶妮專程北上試閘，結果一放而回。到10月4日在港試閘，小妮子繼續親試，全程擺前走姿態輕鬆，過終點後猶有餘勁，真正有前有後，表現亮眼。周日復出再爭田草1200米，即使排外檔起步，但同場快馬不多，要搶佔好位並不困難，有望成為賀廐師徒合作首W。

■明治朗