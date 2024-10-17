【賽馬以外】因乜解究　推動賽馬旅遊？

如果同4、5年前比較，筆者依家真係好少睇本地新聞，尤其關於政治嘅，因為真係冇咩好睇，話晒香港踏入由治及興嘅階段，生意好吓嘛，咁欣欣向榮，睇政治新聞都有啲多餘，寧願睇吓深圳有咩地方消費好過啦。所以，筆者真係唔知原來尋日公布新一期施政報告，亦毫無驚喜地，今次冇咩利民、減稅方案，又或者咁講，冇加稅已經係好消息啦，仲想點呀。

不過，今次施政報告都有啲嘢同賽馬有關，就係要積極推動賽馬旅遊，馬會亦立即有回應，提到賽馬運動越來越受到旅客歡迎，唔少旅客都喜歡參加禮拜三晚嘅「快活星期三」，同埋周日或六去沙田馬場睇跑馬，即係靠賽馬旅遊推動經濟，究竟work唔work？梗係唔係我呢啲凡夫俗子估到，但馬會依家每年交咁多博彩稅，依家配合施政報告所講，未來積極推動賽馬旅遊，彼此關係有幾好，唔使多講。相信馬會遲啲有咩要求，例如增加海外賽數目等等(本地事就唔好喇，唔係就冇抖暑㗎喇)，應該無問題啦。

筆者覺得推動賽馬旅遊，都好合情合理，以前喺10.1呢啲日子，通常會有好多內地遊客入場睇馬，但依家普通賽日都多咗內地人場，當然嚟自世界各地嘅人都會嚟吓沙田或跑馬地，只係人數唔會太多，筆者亦相信呢類外國人唔係政府同馬會嘅目標，佢哋主力都係想更多內地人來港入場消費。

始終經歷咗幾年疫情，香港馬場試過閉門作賽，就算依家全面開放，點都對入場人數有影響，尤其係本地馬迷。同埋以前唔少老一輩馬迷，因為唔識用網上投注工具，依家個個都用智能手機，馬會嗰流動應用程式咁方便，如果用一個純賭馬嘅角度，又真係唔使入場賭，寧願喺屋企嘆冷氣睇電視直播仲好啦，除非係啲識喺沙圈睇馬匹臨場狀態啲專家遮，但呢類人又有幾多。

所以如果從推動入場人數嚟講，發展賽馬旅遊都合理，只係筆者又諗，話明係遊客，嚟馬場應該都係想感受一下賽馬氣氛，畀佢哋知道賽馬係咩一回事，只係佢哋本身對香港賽馬認識唔算多，入場都係小注怡情為主，對投注額有幾大幫助？大家心裡有數，同埋近年馬會都不斷諗方法吸引更多內地客入場，今次突然去到施政報告層次，真係幾得意。

再諗深一層，積極推動賽馬旅遊，讓內地人更加了解香港賽馬，點都係一件好事，因為眾所周知，除咗全球匯合彩池，馬會長遠發展嘅重點，一定係從化馬場。筆者上次留意潘頓去從化試閘時，喺佢自己社交平台post嘅相，都見到從化馬場嘅看台全速興建中，相信未來一兩季，從化馬場都會有常規賽事。始終賽馬，又或者叫速度賽馬啦，喺內地係新鮮事，如果令到更多內地人，尤其廣東地區啦，認識香港賽馬，對日後從化馬場嘅發展，應該非常重要啩。不過，究竟從化馬場嘅賽事，係會因咩形式舉行呢？內地觀眾對賽馬嘅接受程度，應該都幾關鍵。

■山無陵