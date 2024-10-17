【馬后爭G1】練馬師馬漢雅：我未見過一哩馬咁快！

新科澳洲馬后「珍蓮驕驥」週六（10月19日）將在蘭域馬場競逐英皇查理斯三世錦標1600米一級賽，冀能力拒多匹菁英級對手的挑戰，揚威這項大賽。

由馬漢雅訓練的「珍蓮驕驥」慣於早段施展高速領放戰術，預料今仗會照辦煮碗，而去年在此賽摘桂的雌馬「狂迷女孩」料將於末段施展強勁衝刺，力求後來居上。

「珍蓮驕驥」已一再憑藉令人讚嘆的戰術制敵，令慣於早段留後的賽駒如潛力不俗的「川河佳駒」，今仗將面臨莫大挑戰，必須確保不會落後太遠，以免於末段須追前太多。

馬漢雅毫不懷疑「珍蓮驕驥」的實力。這匹佳駟上季最後一戰於4月在蘭域攻下女皇伊利沙伯錦標（2000米一級賽），其後休戰至8月在考菲爾德上演的文西錦標 （1400米一級賽） 復出，雖然獲捧為熱門，但於末段力弱而落敗。馬兒雖仍未能在休後復出戰獲勝，但其後在戴花錦標（1600米一級賽）跑獲亞軍，繼而於上仗在滿利谷勝出飛行錦標（1600米二級賽）。

馬漢雅指「珍蓮驕驥」實力非凡。

他說︰「馬兒確實與眾不同，牠跑一哩的速度冠絕我訓練過的所有馬匹。我相信牠仍在成長中，還有一些進步空間。」

「珍蓮驕驥」與「狂迷女孩」賽前的受熱捧程度不相伯仲。「狂迷女孩」上仗在蘭域角逐一項1600米錦標賽，轉直路彎時仍居包尾位置，但末段後上如箭，最終以約半個馬位之先擊敗「仙幻之王」掄元。兩駒今仗將再度交鋒。

週六蘭域馬場的跑道狀況料成勝負關鍵，因為「珍蓮驕驥」迄今3戰大爛地賽事取得1冠1亞的佳績，而「狂迷女孩」則5次跑大爛地均三甲不入。

今仗另一參賽馬「愛美寶」由合夥設廄的凌靄琛及艾基保訓練，去年9月在滿利谷角逐史托克錦標1600米二級賽時曾擊敗「珍蓮驕驥」奪魁。

今仗將是「愛美寶」自易廄後首次出爭一級賽。艾基保表示，這匹5歲賽駒需要增程競逐，而馬房上下都滿意牠在對上兩仗的表現。此駒在該兩場途程同為1400米的賽事中均跑獲亞軍。

艾基保說：「馬兒今季首兩仗都是跑定磅賽，今仗回師分齡讓磅賽對牠有利。我認為牠增程至一哩角逐適合發揮。」

「根據我們至今的觀察，馬兒要勝出英皇查理斯三世錦標，無疑必須交出更進一步的表現，不過我們相信牠能夠做到。」

同場4歲的「雄威霸主」出道以來上陣13次，贏得3場頭馬，包括上仗攻下葉森讓賽1600米一級賽。據鞍上人史卓豐表示，「雄威霸主」加速力上乘，而他深信該駒今仗能夠再添一勝。