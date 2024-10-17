上季4歲兩冠王復出　巴度話期待佢表現！

田泰安週日（10月20日）將夥拍蔡約翰麾下佳駟「嫡愛心」，在沙田出爭二級賽精英碗1200米。這位毛里裘斯籍好手深明此賽的取勝要訣，力爭能夠第2度揚威此賽。

田泰安於2015年主策當時由約翰摩亞訓練的馬王級佳駟「步步友」出戰精英碗，以出色姿態力壓多匹星級短途賽駒成功奪魁，贏得在港24戰的最後1場頭馬，為競賽生涯創出輝煌成就。事隔9年，田泰安對該場勝利仍記憶猶新。

「步步友」是該仗中評分最高一駒，須負133磅上陣，在田泰安胯下仍能一如以往在直路上施展招牌式後勁，從落後甚遠的位置後來居上而摘桂。

「牠實在了不起。所有人都覺得牠沒有機會，而約翰摩亞只告訴我讓牠留後競跑，寄望末段以勁勢衝刺。到了400米處，我已對自己說『今場我肯定會贏』。牠的速度無懈可擊。」田泰安說。

「步步友」2015年曾遠征皇家雅士谷賽事，結果無功而回，休戰4個月後在精英碗復出。這匹李福鋆醫生名下良駒在該仗勇挫「大運財」、「幸福指數」、「天久」、「崇山寶」及「友瑩格」等頂級短途佳駟，奠定年終全球最高評分短途馬的地位。

田泰安說：「那屆精英碗實在非常精彩，而我當時有一點運氣。在這些賽事中，如果你獲得一匹有贏面的坐騎，加上負輕磅，你便大有作為。」

「步步友」於2015年以10倍獨贏賠率出爭精英碗，賽前已取得11場頭馬，「步步友」結果在港合共累積6,133萬港元的總獎金。「嫡愛心」的往績雖不及當年的馬壇巨星「步步友」優異，但今仗的負磅僅為115磅，較「步步友」當年取勝時輕18磅。

田泰安說：「『嫡愛心』一直表現甚佳，至今進步不少，在上季接近季尾時，牠在數仗中均有不俗表現。我認為牠上仗演出頗佳，末段能夠交出強勁衝刺。馬兒今仗負輕磅上陣，有機會發揮出牠的最佳水準。」

「嫡愛心」迄今已勝出5場頭馬，其中3仗由田泰安主轡，在跑馬地取得。此駒上季角逐三級賽沙田銀瓶1200米，在頭馬「嘉應高昇」之後跑入季席。

田泰安於10月8日在沙田策騎老友鬼鬼團體名下的「嫡愛心」，以第2名完成一組1050米泥地試閘。

田泰安說：「我很滿意牠的試閘表現。蔡約翰麾下的賽駒每次試閘及出賽後狀態都會有所提升。我相信馬兒在需要時一定會展現鬥心，而由於牠今仗負磅輕，我認為各駒勢均力敵。」

蔡約翰還會派遣久休復出的「驕陽明駒」參戰。該駒上季曾揚威香港經典一哩賽1600米及香港經典盃1800米。

這匹「豪華房車」的兒子上仗於3月底出爭香港打吡大賽（2000米），取得第8名，其後休賽至今。巴度將首次策騎「驕陽明駒」參賽。

巴度說：「我認為『驕陽明駒』今仗負磅有利，應會有助發揮。牠是匹甚具實力的賽駒，未知今仗會表現如何，但牠今仗作季內初出，加上縮程角逐1200米，讓我十分期待牠的演出。牠顯然是匹很好的坐騎。」

「驕陽明駒」現時評分102分，是今屆精英碗陣中評分第3低的馬匹，屆時將會負115磅上陣。這匹榮明棣名下的5歲佳駟曾3勝1200米賽事，其後攻下4歲馬經典賽事系列的首兩關賽事。

「今仗有一些未知之數。牠上季全力為進軍打吡作準備，但牠以往休後復出的表現也十分出色。我認為牠今仗會有好表現，至於狀態是否足以取勝則是另一問題，但牠確是一匹出色的佳駟。」巴度續道。