日本馬迅追風　都係考菲爾德盃要角！

能征慣戰的「迅追風」將於本週六（10月19日）角逐考菲爾德盃2400米，爭取成為第3匹揚威此項一級賽的日本賽駒，屆時鞍上人菅原明良將與4位以香港為策騎基地的頂尖騎師等同場比拼騎功。

在已宣佈出爭此項著名讓賽的21匹馬之中，華禮納馬房及馬漢雅馬房各佔4駒。訓練「迅追風」的高木登，則是唯一派馬參戰的海外練馬師。考菲爾德盃將與同日舉行的其他全球匯合彩池賽事，越洋轉播來港並且接受投注。

潘頓、艾兆禮、田泰安及湯普新將從香港前赴當地參賽，他們的坐騎均具不俗爭勝機會。

「迅追風」上仗於4月在一級賽春季天皇賞3200米負於頂尖長途馬「帝王級」，獲得不俗的第5名，至今未曾上陣。然而以往勝出考菲爾德盃的兩匹日本佳駟，均是久休復出，分別是「愛發達」（2014年）及「白朗冰川」（2019年）。

「迅追風」前仗在二級賽阪神大賞典（3000米）不敵「帝王級」，跑獲亞軍，因此牠與「愛發達」及另一匹日本賽駒「密州怨曲」採取相同部署，於出戰考菲爾德盃之前參與相同的兩場賽事。「密州怨曲」在2006年考菲爾德盃以短距離屈居季軍，繼而勇奪一級賽墨爾本盃3200米冠軍。

「迅追風」的操練策騎員川上鑛介表示，墨爾本盃或許更適合這匹雄馬角逐，但也期待牠週六交出好表現。

「牠是一匹頂級分齡讓磅賽長途良駒，於負磅相同的情況下負於『帝王級』數個馬位而已。2400米或許比牠最適合的途程稍微短了一些，但牠仍然有能力交出好表現的。墨爾本盃無疑更適合牠發揮，但我相信考菲爾德盃牠一樣應付得來。」川上鑛介道。

華禮納近年先後憑「雍容爾雅」（2020年）及「鹿之園」（2022年）兩勝考菲爾德盃，今年派出4駒參戰，其中較為受人重視的「實幹牛仔」及「川河陸駒」將分別由莫雷拉及潘頓主轡。

「牠在熱身賽中的進度十分理想，令今仗的備戰工夫較為輕鬆，」華禮納談及「實幹牛仔」時說，「我們知道牠在愛爾蘭及英國的賽績，問題只是能否重拾當時的態況，而牠做到了。牠的狀態在大勇之境。」

華禮納對「川河陸駒」則有以下評論：「牠在操練中的表現很好。我認為牠自從勝出大都會錦標2400米一級賽之後，狀態一直保持得很好。該役只是牠今年的第3仗，而牠是一匹相當健碩的馬。我覺得牠今天（週二）馬身收得更加結實，狀態續有進展。因此我希望牠的狀態會繼續提升。」

潘頓曾於2014年主策「愛發達」揚威考菲爾德盃。這位7屆香港冠軍騎師對於今仗夥拍香港馬主何家駒名下的「川河陸駒」參賽，表現得相當高興。

潘頓說︰「我已留意了馬兒一段時間。牠因為勝出了大都會錦標，今仗需要加磅，讓我有機會為牠策騎。馬兒正處大熟大勇之年，至今出賽次數不算太多，而且仍有進步空間。幕後早已作出部署，讓牠在此時達至巔峰狀態，以應付這些賽事，而牠的長力也肯定不成問題。」

馬漢雅曾於2016年憑「珍米嘉」奪取考菲爾德盃，今年旗下參賽馬中看來以「勝算公爵」及令人大感興趣的「開場白」機會較高。

前領型賽駒「勝算公爵」於10月5日出戰一級賽東寶錦標2000米，在「精緻之道」及「實幹牛仔」之後獲得第4名，今仗增程出戰，馬房期待牠能夠應付。「開場白」在一級賽英國打吡大賽2405米負於「名戰古城」獲得第5名之後，被澳洲馬主收購，今仗是牠加盟馬漢雅馬房之後首次上陣。

湯普新今仗將為「開場白」執韁，造磅為陣中最低的110磅。他去年在考菲爾德夥拍「奇占士」攻下渥利盾1100米，取得從騎生涯首項一級賽頭馬。

湯普新說：「我感到非常振奮。能夠與像馬漢雅般出色的練馬師合作，令我信心大爭。『開場白』令人憧憬，而且今仗負輕磅參賽。我非常期待策騎馬兒上陣。」

田泰安及艾兆禮均將首次在考菲爾德策馬出賽。田泰安曾於2019年在澳洲上陣，競逐唐加士打一哩賽賽馬日的賽事，惜未能取得頭馬；艾兆禮則曾於今年較早時策騎「熱火環」揚威一級賽悉尼盃3200米，希望今仗能夠再下一城。

艾兆禮將夥拍「金刺繡」爭功。他說：「甘敏斯聯絡我，問我會否前來策騎這匹雌馬參加考菲爾德盃。此駒負磅51公斤（112磅），我能夠造到此磅位，看來值得一試。馬兒實力不俗，曾勝出橡樹大賽，顯然能夠順利應付這途程，而且負磅很輕。」

田泰安在上季香港騎師榜落後於潘頓而得亞軍，今仗將主策「可兒艷陽」上陣。他感恩有機會再次在澳洲上陣。

田泰安說：「能夠南下澳洲出戰我經常觀賞的大賽，感覺相當特別。可以在這些盛大的嘉年華賽日上陣，對我也有幫助，因為那裏的主要讓賽，例如墨爾本盃，經常有輕磅馬上陣。」

「我們都想競逐這種賽事，所以我很感謝馬會批准我們離港作賽，因為我希望有天能夠說『我曾在這些大賽中勝出過』。我也非常感激練馬師麥伊維及麥彥輝的支持。」