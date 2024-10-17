呢期興打疊W！今次幾隻贏面好高！

近幾期賽事，好多馬贏完再贏、收唔到掣呀，好似未試過打疊W的「上校」，剛剛夜賽再一次放到，「椒椒醒」、「勇敢巨星」、「家樂龍駒」情況亦如出一轍，似乎季初當銳馬，對住一批狀態未起嘅對手，堅係易𡁻，今期沙田日賽，亦都好多呢類「下紅馬」出動，而且唔少係超級貨，猶其係中後場次，分分鐘又係連捷馬包場呀~

第5場東廐「桃花開」，自購馬上季3歲進度初起都贏到，擺到明超級，幕後話到明今季爭4歲賽，呢次操足而來，執跨季孖寶好大機會了。第6場威哥匹「哈囉威」上季經常接近，但到近期入完位已大熱補中，今次潘頓雖然唔騎，但計質留在四班分量十足，換到好分頭小可追。

第7場精英碗G2，3隻馬勝後再出，「嘉應高昇」同「美麗第一」都係銳氣超強馬，若揀單W，都係「嘉應高昇」高一線，近日進度一日千里無止境呀。第8場「包裝天將」都係未來過百分佳駟，挾兩出兩捷氣勢再在三班上陣，予取予攜喇。

第9場3隻新勝馬，「金勝名駒」剛戰追足一條直路反先，後勁極之犀利，排到1檔若然取位暢順，分分鐘4連捷。尾場伍廐「盈妍威楓」質素深不見底，剛戰步速偏快跟第2位都照贏馬，追多一次有著數。