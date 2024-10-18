【初出馬介紹】 350萬ISG　 蕭家打吡新希望？

2024年10月18日 11:40
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    「相映紅」拍賣價為 350萬港元。
    星期日田草有10匹初出馬，當中方嘉柏兩匹新馬皆為國際拍賣會新馬，當中跑第2場四班1400米嘅「相映紅」為蕭家軍新血，呢匹4歲澳洲馬父系為「一錘定音」，有長力根據，隨時係蕭氏家族今年嘅打吡希望。而鄭俊偉旗下，跑第9場三班1600米嘅4歲澳洲自購馬，名為「有誰共鳴」，係馬主團體新一匹以已故歌手張國榮作品命名嘅賽駒。
    R2 相映紅(ISG)
    馬房：方嘉柏
    父系：Dundeel
    母系：Whispering Brook
    同父系馬：龍城強將
    馬房上季至今初出即勝馬：N/A
    R2 保羅傳奇(PPG)
    馬房：羅富全
    父系：Tivaci
    母系：Sofia Loren
    同父系馬：滿多福、英駿飛駒、最好玩
    馬房上季至今初出即勝馬：郎善好施、誠好運、明亮天下、遨遊武士、壯志凌雲、天天同樂、八仟財陞
    R3 錶之福將(PPG)
    馬房：丁冠豪
    父系：Dubious
    母系：Faction
    同父系馬：N/A
    馬房上季至今初出即勝馬：同得威、魯班精神
    R4 始終如一 (PPG)
    馬房：蘇偉賢
    父系：War Decree
    母系：Back Date
    同父系馬：堅闖、綠族光芒、荷花之星
    馬房上季至今初出即勝馬：N/A
    R4 星之願(PPG)
    馬房：廖康銘
    父系：Maurice
    母系：Sharnee Rose
    同父系馬：中華英雄、北海盜、高份數
    馬房上季至今初出即勝馬：譽友翔駒
    R6 球皇(PPG)
    馬房：大衛希斯
    父系：War Decree
    母系：Shantaine
    同父系馬：堅闖、綠族光芒、荷花之星
    馬房上季至今初出即勝馬：嘉應高昇、飲杯
    R6 仁仁有餘(ISG)
    馬房：方嘉柏
    父系：Per Incanto
    母系：Monarch
    同父系馬：木火同明、我為您、水晶酒杯
    馬房上季至今初出即勝馬：N/A
    R8 增勁(PP)
    馬房：賀賢
    父系：Lope de Vega
    母系：Suffused
    同父系馬：N/A
    馬房上季至今初出即勝馬：N/A
    R9 有誰共鳴(PP)
    馬房：鄭俊偉
    父系：The Autumn Sun
    母系：Sara Ann
    同父系馬：N/A
    馬房上季至今初出即勝馬：N/A
    R10 九因歌(PP)
    馬房：廖康銘
    父系：Time Test
    母系：Super Power
    同父系馬：九五赤兔、共享富裕、鼓浪飛凡
    馬房上季至今初出即勝馬：譽友翔駒