【初出馬介紹】 350萬ISG　 蕭家打吡新希望？

星期日田草有10匹初出馬，當中方嘉柏兩匹新馬皆為國際拍賣會新馬，當中跑第2場四班1400米嘅「相映紅」為蕭家軍新血，呢匹4歲澳洲馬父系為「一錘定音」，有長力根據，隨時係蕭氏家族今年嘅打吡希望。而鄭俊偉旗下，跑第9場三班1600米嘅4歲澳洲自購馬，名為「有誰共鳴」，係馬主團體新一匹以已故歌手張國榮作品命名嘅賽駒。

R2 相映紅(ISG)

馬房：方嘉柏

父系：Dundeel

母系：Whispering Brook

同父系馬：龍城強將

馬房上季至今初出即勝馬：N/A

R2 保羅傳奇(PPG)

馬房：羅富全

父系：Tivaci

母系：Sofia Loren

同父系馬：滿多福、英駿飛駒、最好玩

馬房上季至今初出即勝馬：郎善好施、誠好運、明亮天下、遨遊武士、壯志凌雲、天天同樂、八仟財陞

R3 錶之福將(PPG)

馬房：丁冠豪

父系：Dubious

母系：Faction

同父系馬：N/A

馬房上季至今初出即勝馬：同得威、魯班精神

R4 始終如一 (PPG)

馬房：蘇偉賢

父系：War Decree

母系：Back Date

同父系馬：堅闖、綠族光芒、荷花之星

馬房上季至今初出即勝馬：N/A

R4 星之願(PPG)

馬房：廖康銘

父系：Maurice

母系：Sharnee Rose

同父系馬：中華英雄、北海盜、高份數

馬房上季至今初出即勝馬：譽友翔駒

R6 球皇(PPG)

馬房：大衛希斯

父系：War Decree

母系：Shantaine

同父系馬：堅闖、綠族光芒、荷花之星

馬房上季至今初出即勝馬：嘉應高昇、飲杯

R6 仁仁有餘(ISG)

馬房：方嘉柏

父系：Per Incanto

母系：Monarch

同父系馬：木火同明、我為您、水晶酒杯

馬房上季至今初出即勝馬：N/A

R8 增勁(PP)

馬房：賀賢

父系：Lope de Vega

母系：Suffused

同父系馬：N/A

馬房上季至今初出即勝馬：N/A

R9 有誰共鳴(PP)

馬房：鄭俊偉

父系：The Autumn Sun

母系：Sara Ann

同父系馬：N/A

馬房上季至今初出即勝馬：N/A

R10 九因歌(PP)

馬房：廖康銘

父系：Time Test

母系：Super Power

同父系馬：九五赤兔、共享富裕、鼓浪飛凡

馬房上季至今初出即勝馬：譽友翔駒