【初出馬介紹】 350萬ISG 蕭家打吡新希望？
2024年10月18日 11:40
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「相映紅」拍賣價為 350萬港元。
星期日田草有10匹初出馬，當中方嘉柏兩匹新馬皆為國際拍賣會新馬，當中跑第2場四班1400米嘅「相映紅」為蕭家軍新血，呢匹4歲澳洲馬父系為「一錘定音」，有長力根據，隨時係蕭氏家族今年嘅打吡希望。而鄭俊偉旗下，跑第9場三班1600米嘅4歲澳洲自購馬，名為「有誰共鳴」，係馬主團體新一匹以已故歌手張國榮作品命名嘅賽駒。
R2 相映紅(ISG)
馬房：方嘉柏
父系：Dundeel
母系：Whispering Brook
同父系馬：龍城強將
馬房上季至今初出即勝馬：N/A
R2 保羅傳奇(PPG)
馬房：羅富全
父系：Tivaci
母系：Sofia Loren
同父系馬：滿多福、英駿飛駒、最好玩
馬房上季至今初出即勝馬：郎善好施、誠好運、明亮天下、遨遊武士、壯志凌雲、天天同樂、八仟財陞
R3 錶之福將(PPG)
馬房：丁冠豪
父系：Dubious
母系：Faction
同父系馬：N/A
馬房上季至今初出即勝馬：同得威、魯班精神
R4 始終如一 (PPG)
馬房：蘇偉賢
父系：War Decree
母系：Back Date
同父系馬：堅闖、綠族光芒、荷花之星
馬房上季至今初出即勝馬：N/A
R4 星之願(PPG)
馬房：廖康銘
父系：Maurice
母系：Sharnee Rose
同父系馬：中華英雄、北海盜、高份數
馬房上季至今初出即勝馬：譽友翔駒
R6 球皇(PPG)
馬房：大衛希斯
父系：War Decree
母系：Shantaine
同父系馬：堅闖、綠族光芒、荷花之星
馬房上季至今初出即勝馬：嘉應高昇、飲杯
R6 仁仁有餘(ISG)
馬房：方嘉柏
父系：Per Incanto
母系：Monarch
同父系馬：木火同明、我為您、水晶酒杯
馬房上季至今初出即勝馬：N/A
R8 增勁(PP)
馬房：賀賢
父系：Lope de Vega
母系：Suffused
同父系馬：N/A
馬房上季至今初出即勝馬：N/A
R9 有誰共鳴(PP)
馬房：鄭俊偉
父系：The Autumn Sun
母系：Sara Ann
同父系馬：N/A
馬房上季至今初出即勝馬：N/A
R10 九因歌(PP)
馬房：廖康銘
父系：Time Test
母系：Super Power
同父系馬：九五赤兔、共享富裕、鼓浪飛凡
馬房上季至今初出即勝馬：譽友翔駒