馬海戰術來勢洶　希斯睇馬逐隻秤

這朝早的晨課，希斯在烽火台二樓坐定定，為旗下戰馬督操，10場賽事派13匹馬上陣，擂台躉有第7場件「嘉應高昇」打庄，呢個陣容已擺明在周日全力出擊。

不出所料，只有第6場新馬「球皇」往內圈踱步，共餘悉數出大跑道快跳，仲要大部份係主轡的騎師操番，第1場「青春力量」楊明綸，「天時明駒 」助手，第2場「奔妙星」希威森，第3場「智智多寶」助手，第4場「天外迎天」希威森，第5場「久久為攻」黃寶妮，第7場「嘉應高昇」助手，「人和家興」董明朗，第8場「長勝威龍」助手，第9場「久久為尊」助手，第10場「東方飛影」助手，「智跑得」楊明綸，練者在露台時而舉鏡，時而坐下度計仔，滿腦子計謀。

期間去過兩次機坪接馬，一次係「嘉應高昇」，另一次接「長勝威龍」、「久久為尊」及「東方飛影」3匹，鏡頭同樣吸引。特別留意跑第5場二班1600米的「久久為攻」，配黃寶妮減10磅與「佳運發」戰略如出一轍，可望為雙方再添進帳。

早餐料:

第2場:4「奔妙星」

第5場:12「久久為攻」

第8場:7「長勝威龍」

阿藍