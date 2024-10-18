4年前的珠峰錦標盟主　你幾好嗎？

明日(10月19日)除了在考菲爾德馬場上演考菲爾德盃之外，另一邊廂，悉尼蘭域馬場亦上演剛升格為國際一級賽的1200米珠穆朗瑪峰錦標。呢場獎金豐厚嘅賽事，每年都會有唔少馬主希望買到位。「川河」系掌舵人何家駒喺2020年亦都嘗試大灑金錢買位，經過一輪商議，最後亦都成功買位，同年更憑「川河達駒」(Classique Legend)贏到珠穆朗瑪峰錦標呀！

「川河達駒」贏完珠峰錦標之後，何生就將此駒運到香港服役，但好可惜「川河達駒」來港後幾個月就流鼻血，更緣慳短途錦標以及主席短途獎，何生好快決定安排「川河達駒」退役並返澳洲上陣，但「川河達駒」返回澳洲後亦不復當年勇，最後於去年退役。

雖然「川河達駒」退咗役，但昔日同佢甚為合拍嘅騎師麥維凱相當疼錫此駒，更向何生表明希望可以繼續照顧「川河達駒」，現時此駒喺麥維凱家族牧場頤養天年。近日麥維凱喺社交平台上載「川河達駒」最新照片，而騎者囝囝Jake更策騎「川河達駒」，見到「川河達駒」現時健健康康，相信何生好安心啦。