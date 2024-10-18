上季精英碗賽日兩匹頭馬　今年捲土重來極具冷味

星期日精英碗賽日，10場賽事戲碼相當緊湊，個別參戰馬原來亦有响去年呢個賽日亮過相，今次有2駒包括出戰重頭戲嘅「賢者無敵」，與及第9場出戰三班1600米嘅「時尚歡欣」，更加係去年賽事嘅其中頭馬。

2匹溫拿今季捲土重來，係咪可以真係可以重溫好夢，當中「賢者無敵」去年今日，亦只係贏三班直路賽，捧走另一項中國香港亞運獎牌運動員盃，但搖身一變，去季尾已經晉身成為一級賽頭馬，揚威主席短途奬，不過跨季一連兩場表現唔算理想，究竟當日係受惠於變化地贏G1，抑或直係真材實料，似乎仲未有確實答案。

如今响精英碗再度誓師，當然視為進軍國際賽嘅重要熱身，今次提前遇上「加州星球」同「嘉應高昇」兩匹強手，絕對係最佳考驗，比起上季大熱贏馬，今次布文騎，肯定唔會熱得過前面兩駒，當然有一定值搏率。

至於另一匹响去年精英碗賽日贏馬嘅「時尚歡欣」，繼續由最佳拍檔周俊樂出戰，但今次就放棄強項1400米，改攻1600米，無非都係捨難取易，放棄尾場响強組硬撼，轉跑一哩相對強手唔算多，以馬房近期沉寂表現，呢匹「時尚歡欣」都係宜敲勿捧。