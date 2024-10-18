今屆精英碗　係告仔大戰志仔？

練馬師榜榜首伍鵬志今季以快打慢，大賽成績同樣亮麗，季內已舉行3項分級賽，伍鵬志憑「美麗第一」及「錶之銀河」攻陷其中兩項錦標，周日1200米G2精英碗，「神虎龍駒」聯同「美麗第一」攜手狙擊最佳短途馬「加州星球」及冒起新星「嘉應高昇」，練者力爭季內第3項分級賽榮耀。

伍鵬志馬房明星級良駒「錶之銀河」上周日勇奪G2沙田錦標1600米，賽前最佳成就止於上季G3兩連勝，今季卻能擊敗「遨遊氣泡」與「永遠美麗」兩匹G1佳駟，實力進一步得到證明，與另一匹升格為三級賽冠軍的「美麗第一」周日齊齊列陣G2精英碗1200米。

「美麗第一」已是季內第3仗，首戰於特首盃不敵「嘉應高昇」跑第2，雖然受讓磅之下被擊敗，但次仗旋即克服難度縮程贏馬補中，伍鵬志賽後指出馬匹成熟愈見懂得放鬆競跑，實力在經過季內兩戰後大幅提升，今戰將會是個嚴峻考驗。

神虎龍駒受讓着數

至於廐侶「神虎龍駒」，上季賽績已證明實力尚未勝任G1水平，但於G2及G3絕對具備突擊能力，剛戰G3慶典盃受制於頂磅阻力僅敗獲亞，今仗升呢跑G2面對級數較強對手，卻有輕磅之利，加眼罩縮程有針對性部署。值得一提，由於這場二級賽仍跑讓磅制，高分馬負重磅優勢絕非壓倒性，強如去年短途最強「金鑽貴人」，遇上輕磅之「好眼光」，何嘗不是遭遇滑鐵盧。伍鵬志悉心部署，旗下兩員猛將有力挑戰「加州星球」及「嘉應高昇」兩大強敵。