【菊花賞】56歲橫山典弘：野田分位變大隻仔

3000米一級賽菊花賞，周日在京都競馬場舉行，這項日本三冠大賽尾關只供3歲馬競逐，今年預料有18匹雄馬參賽。菊花賞的參賽馬均未曾角逐此途程，因此賽果一向難以預測，今屆賽事也不例外。然而，隨着周三操練完結後，「野田分位」立即備受各方關注。

「野田分位」4月出爭日本三冠大賽首關日本二千堅尼，但資深騎師橫山典弘在開跑前堅稱馬兒有不妥。「野田分位」最終在閘前退出，而橫山典弘堅信自己的判斷，或許拯救了馬兒的競賽生涯，甚至是性命。雖然賽前只有他察覺到「野田分位」有問題，但到了當天稍後時間，此駒右前腿明顯不良於行。

「野田分位」於翌月迅即炮製驚喜，以第9熱門身分攻下日本打吡大賽，今仗牠的受追捧程度預料會遠勝該賽，這匹壯碩的栗色雄馬角逐日本打吡時的體重已達504公斤，跑畢該仗後至今休賽近5個月，體重更上升了不少。

練馬師安田翔伍周三親自策騎「野田分位」出操，在栗東的上斜跑道上快跳800米。安田翔伍說︰「備戰期間，我們順利讓馬兒保持情緒安穩，而我安撫牠需要的時間也較打吡大賽前少了很多。」

安田翔伍曾立志成為騎師，但因體型過於魁梧而未能入讀騎師學校，因而改任練馬師助理，他本來並無成為練馬師的想法，直至陪同「真機伶」及「龍王」來港參賽後，才決定要當練馬師，並於2016年通過考核，今年的日本打吡是他從練以來首場一級賽頭馬。

現在，安田翔伍渴望贏取更多一級賽，「野田分位」目前被視為菊花賞最有機會奪冠的一駒。安田翔伍說：「我之前估計今年夏天會相當炎熱，倘若安排『野田分位』於夏天出賽，或會對牠在往後賽事的表現大有影響。雖然打吡與今仗相隔了一段時間，但馬兒進行了不少操練，即使牠在兩仗之間未曾出賽，但已做足備戰工夫。馬兒體型龐大，但以前肌肉不太發達，牠現在不只變得更高大，而且渾身肌肉。」

現年56歲的橫山典弘同樣察覺到「野田分位」的轉變，他說：「馬兒確實長高了，而且體型壯碩。牠的動作絕對一流，我甚至感覺不到牠正在疾速奔馳，但最終締速非常快，牠現時的狀態絕對比春季時好得多。」

菊花賞的途程比日本打吡長600米，橫山典弘認為正合「野田分位」發揮，他說：「我在打吡一仗過終點後好不容易才能將馬兒收停，當時我已認為牠增程角逐會發揮更佳。至於賽前備戰，牠向來準備充足，我很期待今仗策騎牠出賽。」

橫山典弘曾於1998年夥拍Seiun Sky一放到底攻下菊花賞，是他至今唯一揚威此賽。Seiun Sky在摘下菊花賞前，曾於同年勝出日本二千堅尼，以及在日本打吡大賽取得第4名。