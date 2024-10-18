【論戰天下】格倫島惡氣十足

周六轉播賽分上下半場，澳洲有大滿貫系列之一的考菲爾德盃及最高獎金草地賽、今年升格為一級賽的珠穆朗瑪峰錦標。晚上英國冠軍錦標賽馬日4項一級賽，「格倫島」大戰「經濟科」，若場地軟爛「格倫島」可睇高一線。

南港富豪靚檔爭標

S1-1：「南港富豪」是今年澳洲堅尼大賽冠軍，雖然蘭域2戰都未能上名，但前仗負重磅其實愈追愈近，剛戰在一級賽萬利嘉多錦標沿欄後上擊敗兩匹珠穆朗瑪峰錦標爭勝主角，卻未有被揀選而要轉戰今場，排檔好勝望甚高。

勝願蘭域盡展所長

S1-2：全球最高獎金的草地賽，今年終於升格為一級賽。「勝願」上屆負於當時狀態大勇的「想一下」只得亞軍，今季復出兩戰滿利谷短直路當然難追，即使屬熱身性質仍交出一貫後勁撲前，回師過去3戰全上名的蘭域馬場，應可盡展所長，場地爛威力更強。

騏妙寶受讓形勢好

S1-3：「騏妙寶」出道至今演出一向準繩，且一再於一級賽上名，自售予玉龍後繼續交出穩定成績，計評分是今場第2高，如今只跑三級賽卻因雌馬關係再受讓磅，形勢有利，變化場地亦證明合適。

狂迷女孩四平八穩

S1-4：「狂迷女孩」演出忠心可靠，如同當年「雲絲仙子」一樣狀態可維持長時間，華禮納保養這匹6歲雌馬確有一手。上屆輕取「樂觀派」，蘭域馬場一哩乃其強項，場地性能廣泛乾濕地皆宜，續有麥道朗壓陣，四平八穩。

出眾逸群試閘對辦

S1-5：購自法國的「出眾逸群」作移民澳洲後首次上陣，這匹大白鼻Kitten's Joy子嗣賽前已由貝湯美試過兩課閘，一追一放走勢對辦，落地首戰揀場讓磅賽試腳，本身在祖家服役時跑膠沙及變化地均可，有力一網打盡。

好架勢未甩過三甲

S2-1：前阿加汗名下的「好架勢」出道至今12戰全入前3名，即使移民到澳洲仍然不失準繩。前仗在京士頓城錦標氣走其後贏葉森讓賽的「雄威霸主」，上場東寶錦標初戰墨爾本得第3表現收貨，雖然排大外檔但跑法主動，可望跟隨前領馬「打破常識」於彎前切入內欄，阿加汗培育賽駒初跑哩半全不擔心。

饒舌達人成就非凡

S3-1：歐洲長途之王「饒舌達人」今季6戰未逢敵手，剛戰法國嘉登大賽勝出第8場一級賽，更成為名師岳伯仁從練以來贏得最多G1賽駒，成就非凡，場地愈爛勝望更高。

湖畔鄉鎮坐位望贏

S3-2：「湖畔鄉鎮」連續4年部署一樣，跑完森林大賽後再攻此賽，過去兩屆獲1冠1亞，證明未有因短時間再出影響成績，場地軟爛亦是其拿手好戲，仍屬三甲坐位望贏之選。

幻夢逸想更進一步

S3-3：「幻夢逸想」這匹出自法國打吡冠軍「人類學」3歲雌馬一直在陣上展示非凡潛力，6月列普谷錦標尚未夠火喉大熱第3，踏入夏季更進一步，上仗於金頓九月錦標輕勝，初次挑戰一級賽勝望甚濃。

古女神變化地特佳

S3-4：今年英國一千堅尼水準極高，亞軍「開運符」、季軍「好地利」及第4「古女神」相繼成為一級賽盟主，「古女神」之前更扳上哩半後再縮程一樣跑得好，剛戰太陽戰車錦標輕取「旋進軌跡」，變化地性能佳，3歲雌馬負輕磅可挑戰強敵。

經濟科當銳撼強敵

S3-5：今屆英國冠軍錦標被視為單打獨鬥局面，「經濟科」決戰「格倫島」，若然計及馬場經驗，「格倫島」曾在6月皇家雅士谷賽期勝出英皇愛德華七世錦標，因為閹馬關係無份跑凱旋門大賽，以其上場可與「名戰古城」串Q，在此不懼任何對手，淋地亦早有證明。「經濟科」上場可回氣反勝「多產巨匠」能力亦強，今年4戰未逢敵手，當屬爭勝主角。「王翼奇招」下季可能實力更強，雅士谷亦在漢普頓宮錦標得亞軍，上場與「南加名城」相差不遠。「南加名城」變化地出色，稍擔心剛拚凱旋門用力不少，配腳材。

迅雷戰法目標今仗

S3-6：「迅雷戰法」8月在約克馬場勝出馬主贊助讓賽，成功左手交右手。當日易健寧跑此駒贏起來一副胸有成竹姿態。小休後目標直指今仗，「雷霆夜」子嗣可應付淋地，3歲馬進步強配莫雅可再贏。