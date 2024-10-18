艾道拿：加州星球讓磅予嘉應高昇任務艱巨

艾道拿本周相當繁忙，將會出戰香港及悉尼的大賽，他期待周日再次策騎「加州星球」角逐1200米二級賽精英碗，但今仗也甚具挑戰。

艾道拿說：「『加州星球』已與我多次合力創出佳績，我們一起勝出兩項一級賽，所以牠真的幫助了我在港建立名聲。馬兒實力出眾，希望我們今季能夠再次看到牠的本領。」

不過，艾道拿坦言「加州星球」今仗作季內初出，且須讓磅予短途新星「嘉應高昇」，也較同場部分短途好手多負20磅，爭勝確實不易。艾道拿說︰「馬兒跑1200至1400米短途賽的往績甚佳，但今仗季內首戰即負頂磅135磅上陣，與一些新晉佳駟對壘，任務實在艱巨。」

艾道拿續說：「我很滿意『加州星球』的情況，牠現時狀態良好。今次復出要負重磅與一些後起之秀較量，對牠來說並不容易，不過我預期馬兒會交出好表現。」

「賢者無敵」上季於1200米一級賽主席短途獎，在受天雨影響的場地上力壓「加州星球」而掄元。練馬師賀賢預期「賢者無敵」上仗後狀態及表現均會持續提升，他表示：「馬兒或許仍未達至十足狀態，可能要多跑一仗才能提升至最佳水平，但我覺得牠在季內首戰後已有一定進步，希望今仗表現會較上仗為佳。」

賀賢還會派出「威力奔騰」及新加盟的「安遇」競逐精英碗，他說：「以『威力奔騰』現時的評分，在此級別賽事可能爭勝不易，但牠上季的表現依然穩健。以牠現時的評分，牠可能需要稍微降班角逐，又或者幸運地抽得好檔位，陣上得以順利取位而贏取一些獎金。至於『安遇』，此賽只能作為牠今季的起步點，牠現時的評分較難找到合適的賽事，純屬藉今仗來提升狀態。牠的近績欠佳，我很想藉今仗看看牠現時的狀態及健康狀況如何。」

艾道拿周六會在澳洲蘭域馬場上陣，共有6匹坐騎，包括夥拍「剛風猛男」角逐1200米一級賽珠穆朗瑪峰錦標。艾道拿說：「我十分期待回到蘭域上陣，以及角逐這項澳洲大賽。『剛風猛男』顯然是一匹甚具質素的雄馬，今仗抽得理想的5檔，我十分期待策騎牠出賽。」