【世界觀】湯普新為開場白刨賽績

上季開始來港客串嘅湯普新，獲馬漢雅招手替旗下嘅「開場白」執韁，出戰今屆考菲爾德盃。

呢次係湯普新第2次響考菲爾德盃亮相，原來早響3個幾星期前，呢位27歲騎師已經卜定「開場白」，但係響第2階段報名嗰陣，呢匹馬只係排第35選，所以佢都好懷疑究竟有冇機會做正選，不過馬漢雅團隊就好有信心，拍晒心口話實跑到，結果經過呢3個幾星期嘅「漫長等待」，終於如願有份出席呢項大賽。

湯普新響舊年憑「奇占士」攻下渥利盾，贏得首項一級賽冠軍，當時佢嘅心情唔算特別激動，因為賽前一早預咗匹馬會贏，但今次明顯唔同，因為考菲爾德盃係墨爾本三大賽事之一，呢位好手認為能夠策「開場白」參戰，係佢從騎生涯中最有機會染指大賽一次。佢話當知道「開場白」獲得正選資格就即刻做功課，睇片見到「名戰古城」、「南加名城」同埋「唯妙唯肖」呢幾匹現時歐洲響噹噹嘅名駒曾經係對手，就知「開場白」絕對唔簡單。今仗只負110磅上陣係一大優勢，排2檔亦係另一有利條件，加上馬主Australian Bloodstock響考菲爾德盃嘅上佳往績，湯普新有信心可以憑第一次響澳洲現身嘅「開場白」揚威呢項大賽。