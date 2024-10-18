壽桃已備！希斯自製牛一驚喜！

希斯周日賽事空群而出，13駒參戰成為出馬最多練馬師，短途新貴「嘉應高昇」覬覦精英碗，固然是出擊重心，而季內已有頭馬見面的「奔妙星」與「智智多寶」，齊齊打王牌倚作重心配合強攻，適逢練者下周二將會歡度62歲生日，藉連場捷報作為預祝生日最佳禮物，當然是最理想不過。

文：麥安潤

以新季開局表現，希斯絕對先聲奪人，開鑼日沙田賽事已曾試過大堆頭10駒出戰，率先起孖兼捧走特首盃，「嘉應高昇」與「奔妙星」當日兩匹贏馬功臣之外，有份上陣之「智智多寶」與「人和家興」，再出亦已分別補中，如今希斯巧妙部署這批精銳再度攜手同日出擊，數胡本錢雄厚。

奔妙星再度誓師

當中「奔妙星」於首戰爆出18倍冷W後，再攻1400米只跑梗頸四，無奈受制於前中段超慢步速，礙於檔劣起步被迫留後情況下，末段力追亦只不過輸半馬位而已，今勻大日子再度誓師，希威森已經駕輕就熟，吸取上場失敗經驗，在取位方面必然更加打醒精神。「智智多寶」雖然開鑼日首戰未能帶來勝利，次仗增程跑1400米即現真身，今仗由布文換回原來配搭潘頓，埋門於從化再試大閘積極砥礪，流過鼻血馬如今健康重納正軌，鬥志毋庸置疑。

至於希斯3場雙龍出海場合，除盃賽一場備受憧憬，頭場五班賽事，漸入佳境的「青春力量」，以及轉場出擊「天時明駒」，如今不分正副攜手出戰，有望率先為希斯帶來頭馬賀壽。