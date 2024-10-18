英國冠軍錦標賽馬日　法國隊誓覆桌！

在本月初的巴黎隆尚周末賽馬盛會，英國及愛爾蘭賽駒在11項分級賽中合共奪取8項冠軍。法國受訓的賽駒大有機會在周六的英國冠軍錦標賽馬日還以顏色，此賽日被視為英國平地賽季的壓軸大戰，在雅士谷馬場上演。

當日舉行4項一級賽。其中一項為英國冠軍錦標，「經濟科」被視為英國賽駒的爭標主力。另一項一級賽女皇伊利沙伯二世錦標，「卓倫谷」是被寄予厚望的主隊代表，然而要面對來自法國的強大挑戰。對「經濟科」最具威脅的，可能是「格倫島」及「鮮紅葉」；而「卓倫谷」將會遇上的勁敵，包括「送達駒」及「都會」。

「經濟科」上月攻下一級賽愛爾蘭冠軍錦標，該役牠完成了李奧柏馬場出名的高難度動作，於直路彎走大外疊展開衝刺，今次牠將與「南加名城」再度交鋒，後駒上次以約一又四分一馬位敗在「經濟科」蹄下，繼而出戰一級賽凱旋門大賽，憑出色的表現奪得季軍。

由葛威法訓練的「格倫島」上陣次數比「經濟科」多兩次，被視為有利因素，因為在英國冠軍錦標的歷史中，較有經驗的賽駒成績佔優。「格倫島」6月在皇家雅士谷角逐二級賽英皇愛德華七世錦標，大勝對手六個馬位，繼而移師約克出爭一級賽國際錦標，僅負於超級巨星「名戰古城」1個馬位而獲得亞軍。

由阿加汗擁有的「格倫島」，周一在尚蒂伊與廄侶「歌利巨人」一起操練，後駒在英皇錦標拋開對手輕鬆取勝。操練完畢後，阿加汗的法國賽馬經理Nemone Routh表示︰「此課兩駒走勢俱佳，難分軒輊。『格倫島』身材不算高大，但力量不斷增強，進度理想。」

由於比賽當日很可能跑大爛地，本屆英國冠軍錦標將移至雅士谷的內圈跑道舉行。Nemone Routh說：「『格倫島』步幅很大，在較為狹窄的內圈跑道競逐難免令人有所擔心，但我認為牠能夠應付，唯一問題只是競賽過程中運氣。」

「卓倫谷」在女皇伊利沙伯二世錦標的形勢看似較為簡單，理論上此駒今季本應6戰全勝，因為所負兩仗均輸在運氣欠佳，當時前領馬幸運地能夠輕鬆領放，令到牠在後面陷於不利處境中。

雷里雅旗下的「送達駒」也有類似的經歷，去年出爭女皇伊利沙伯二世錦標時，另一匹法國賽駒「大石」遙遙領放，一放迄終，「送達駒」後上只能獲得亞軍，此駒3月在美丹角逐杜拜草地大賽，憑凌厲的加速力奪冠而回，雖然該仗並非在軟地上進行，但牠與「都會」一樣，跑軟地也有佳績支持。

無可否認，「都會」於5月角逐法國二千堅尼時，能夠沿途貼欄競逐，對牠摘下該項經典賽冠軍確實有一定助力，但隨後在較為乾快的場地上兩番出戰一級賽均能跑入位置，證明並非浪得虛名。