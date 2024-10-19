仲未幫師傅建功　Britney今期快搏！

黃寶妮(Britney)今季獲發牌在香港上陣，小妹一直都以做好自己為目標，而開季至今跑咗個幾月，Britney已經贏咗3W，表現已經唔錯啦。今期沙田日賽，雖然Britney坐騎數量唔算太多，但師傅賀賢就真係相當關照，事關第4場四班1200米「超悅明駒」狀態甚佳，已是該場爭勝分子之一，至於第10場三班1400米，小妹就繼續騎「快搏」上陣。

Britney於10月1日騎「快搏」出戰同程賽事，結果以強勁追勢追入一席第5名，騎者重提「快搏」上仗表現時表示，上次「快搏」抽12檔起步，早段需留前鬥後，但當搵到有利場地衝刺後，馬匹衝刺強勁，今次抽10檔起步，檔位同樣不利發揮，今仗與上仗跑法或會相若，且看今次能否搵到有利跑線為此駒建功。

Britney又表示，雖然上次「快搏」對手強勁，但自己唔會當「快搏」係同一班好勁嘅對手跑，只會專注自己坐騎，認為自己坐騎係最好嘅一駒，即使唔贏，但坐騎衝得好係好重要，而「快搏」陣上無咩犯錯，又冇用錯腳，係一匹經驗豐富嘅賽駒。