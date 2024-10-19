【分分制勝】「心星」系大賽希望　信晒佢！

除了報爭二、三班一哩的3、4歲馬之外，列陣尾場的「盈妍威楓」、「安康萬里」、「信心星」及「智跑得」也有可能向4歲馬大賽進發，搶夠分數的話，稍後就會增程出擊，不妨拭目以待。2021年，「達心星」曾以自購新馬身份揚威打吡，而現役同線路兩匹「心星」系戰駒，均具備上位潛力，可惜「仁心星」抖暑期間曾接受腹絞痛手術，進度大受影響，幕後問鼎大賽希望，惟有放在「信心星」身上。

第10場三班1400米，「信心星」3歲首季服役，8戰全獲前5名，演出準繩，但6月5日跑完，被發現患有「喘鳴症」，6月14日即接受喉部手術，醫學稱為「人工喉成形術及喉室聲帶切除術」，同廐的「銀進」去年做完相關手術，表現反而愈戰愈勇，最近更成功攻陷三班，取得突破；至於「信心星」季內復出一仗，即以1分21秒75掄元，既快過上季4戰同程所造時間，而且負磅也重得多，足證這匹4歲馬戰鬥力已進一步提升，健康疑慮一掃而空。

「信心星」相隔兩星期再跑，賽前只跳一課，以柏廐馬而言已經足夠，該役鞍上助手放鬆韁繩而馳，仍見馬兒跑來步步有力，更難得是收身、毛色俱靚，狀態持續向上。今次再爭勝途1400米，因造磅問題，由布文改配霍宏聲，後者剛周三晚憑「生生勝利」及「上校」一對快放馬起孖，搶閘工夫了得，「信心星」即使更換配搭，配合內檔，估計仍可霸佔沿欄靚位，有利爭取連捷。

■明治朗