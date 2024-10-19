【張基焦點】怡昌奇兵大幅進步

黎昭昇季初成績的確未如理想，剛周三谷戰大舉出擊卻有兩匹獲亞，而在周日沙田賽事同樣派出不少爭勝分子，「怡昌奇兵」熱身後立即跑1400米，可見真章。另外，「日馳千里」上仗輸慢閘，復課並無大問題，轉場出擊有權補中。「金勝名駒」愈跑愈好，幕後自視甚高。「信心星」上仗休後復出表現出色，不斷進步中之輩無懼升班。

第3場四班1400米，「怡昌奇兵」今季3歲轉4歲，正在不斷進步中，上季已證明跑此程有能力，只先後被「金勝名駒」及「安康萬里」擊敗，剛戰復出跑田草1200米只是熱身性質，仍能後上跑第2名，無疑整體時間算慢，但表現不差，熱身一仗後狀態大幅進步，今次增程而同場對手各有缺點，贏面較高。

第4場四班1200米，「日馳千里」有型有款，上季已證明跑此程有頭有尾，剛戰復出跑谷草1200米有意外才漏閘，復課用羊毛額箍試泥閘，起步反應正常，今次轉場出擊抽1檔好位，只要起步順利，對手未必可以將其追過，可望收復前失。

第9場三班1600米，「金勝名駒」已經跨季連贏3場，每次後追贏來均有餘未盡兼信心十足，今回抽1檔好位，早段未必需要留太後，因為馬兒亦愈來愈易做到留放，加8磅問題不大，有權4連捷。

第10場三班1400米，「信心星」上仗乃做完接受喉部手術復出，沿途有前有後輕鬆再贏，姿態出色，方嘉柏今季相當進取，勝後依然猛做工夫，今次升班改用霍宏聲問題不大，配合2檔好位，機會仍然樂觀。