【進階選項】勝意熱身後到位

賽馬和股巿一樣，哪有這麼理想，幾日升幾千點時隨處聽到大時代，十多匹大熱門馬跑出就聽到好易中。近日股巿回調下跌，剛周三大熱門亦連場倒灶，被視為鋼鐵組合的布文及方嘉柏兩駒無影，又是甚麼啟示？騎練手風旺弱每次不同，以剛戰為例，今季開局不順的姚本輝起孖，何澤堯則連中三元，兩人應可繼續在各自領域追落後。

第2場「勝意」出自要追落後的黎昭昇馬房，與蔡約翰手法相似，馬房向來慢熱，但踏入10月，近期黎廐馬亦開始上力，新近「納百川」及「勇霸龍」熱身後提升名次。「勝意」是上季潘頓十分重視馬匹，上場初出跑1200米雖然嫌短，換艾道拿跑亦完全無飛，但更礙眼是直路騎者發揮，以身旁「熾烈神駒」鞍上人動作比較便一清二楚，雖然如此，「勝意」憑鬥心亦自動湧前，上季跑到一哩，今季暫回師1200米發展，何澤堯策同父廐侶「萬眾開心」成績佳，「勝意」亦是後上馬理應夾檔。

第5場香港賽馬會140週年紀念盃，呂廐「手機錶霸」重召布文操刀，上仗騎者未能造磅，換上何澤堯力拚僅敗給韌力十足的「飛鷹翱翔」。今次初跑1600米，記得上季品題此駒時亦早指出增程是遲早的事，除本身母線血統具長力外，無論跑姿及型格都與普遍「摘星勇驥」子嗣不像樣，只是遺傳到早熟可應付較短路程，來到5歲必然要向中距離發展，12檔留後，期望終點前見到大外一氣。