【三重彩地帶】齊齊為新倉「歡呼」

「連連歡呼」上場季內初出跑獲亞席，表現可人。

第1場五班1600米，跑1400米頭3段1000米造58秒13，究竟是甚麼概念？今季23場同程賽事中最快，由三零部隊評分處淘汰邊緣的「雄昇勇士」所造，拉士腳軟也是理所當然，但輸3乘多又未算太差，相比上季場場大敗，已是進步的啟示。「魅力一心」上周日交出強橫後勁印象猶新，匆出乘勇再拚；「牽旺寶寶」四降五換布文，充滿變數，兩匹游廐馬一併兼顧。「巴基之友」季初首戰錄得2冠2季，擅跑新鮮，突然起用潘頓唔係講玩。「領航傳祺」上場贏得清脆，但鄭廐馬連捷數據一般，宜拖忌膽。

第3場四班1400米，游達榮給馬迷印象相當正面，出馬唔多但逢出必拚，「連連歡呼」轉廐首戰已入Q，新倉爭成績唔會手軟，復課兩跳草地狀態再提升，上季60分贏馬，現評51分大把水位。

「智智多寶」上場掄元姿態悅目，復課贏閘狀態更進一步，質新上位，四班留唔住。「勁大威猛」跨季兩場得冠亞已步入上升周期，這件綵衣屬連珠炮發一族，值得信賴。「極速贏」近兩場在湯普新胯下大熱拚失，換布文令人有信心得多。「帥炸」上場走外疊冇遮擋敗不足據，今次1檔形勢截然不同。■海東