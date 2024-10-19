【耀眼精選】有誰共鳴大把世界

今季唔少馬房都趁季初階段，在其他對手仲未企穩陣腳先嚟打快攻，過往經常響護級邊緣掙扎嘅鄭俊偉就係其中一位，開季頭馬一匹接一匹，9月底嘅沙田日賽仲試過爆冷成為練馬師王，響啱啱嘅禮拜三頭場又有「木火龍駒」食頭胡，跑咗12次賽事，已經有6W響手，進佔練馬師榜第6位，呢個成績，對只有37匹馬嘅中小型馬房來說，可以講係超額完成。

提起鄭俊偉，相信唔少朋友都會同馬薄掛鉤，因為呢本官方印刷嘅刊物，呢位華籍練馬師多次響賽後報告佔據唔少篇幅。的確飛馬薄係好冇禮同粗魯嘅行為，不過同時證明佢對勝負仍然好執着，心入面仲有團火，想做到最好，唔係抱住做又三十六，唔做又三十六，日日開工心態，響限米煮限飯下，今季初表現仲好過唔少名牌馬房，絕對值得畀like。

更值得一讚係鄭俊偉好肯畀機會華將同弱勢騎師，今期5匹參戰馬，3匹配華將，另外2駒就交由湯普新操刀，當中「領航傳祺」、「帥帥友福」同「風繼續吹」呢3匹上場非冠即亞嘅馬，交出水準當然係爭勝主角。而筆者對第9場初出嘅「有誰共鳴」最慼興趣，呢匹澳洲PP有形有款，試閘有追勢，腳法硬朗，響第三班中長途大把世界。