【分秒在握】再入一粒靚波

今次第9場不少有近績支持馬列陣，3至7號馬都在對上一仗勝出或入位，而且都係今季賽績，相對更值信賴。其中上仗勝出的「和平波」，剛戰落飛得手，今次再配留放有一手的蔡明紹，擺前且戰且走有力再下一城。

不少馬迷會將放頭馬或前置馬混淆，以為前置型馬匹多，步速一定快，其實情況又不盡然，因為守好位的馬匹，本身已佔取前列位置，就算步速偏慢，理論上仍會佔優，人同此心之下，前置型馬匹何必要着意搶放？而今次第9場三班1600米，相信就係前置馬多，但缺乏放頭馬的賽事，衡量過形勢後，「和平波」值得投以信心一票。此駒來港前兩戰兩勝，上季6月中在港初出，立即就跑一哩，結果跟前得第4並不失禮。翌仗再跑同程，立即進而入Q，僅以頸位之微負於大熟大勇的「晴王」。

來到今季，「和平波」揀嫌短的1400米復出，結果跟跑而回無甚走勢可言，但熱身開氣後，上仗回師1600米，埋門5分鐘由28倍落飛至14倍開跑，結果力擒「遨遊武士」開齋，成功取得在港首捷。從上仗贏馬過程所見，首先「和平波」係克服了快步速跟前的阻力，其次在轉彎發力時，「和平波」的加速力明顯較「將義」快得多，因此今仗若步速不快，轉彎時群駒勢必踩油加速，如此一來，加速力快的馬匹自然可佔先機，而「和平波」跑法機動加速快，相信在今仗可佔到形勢之利。

■長風

第9場 7和平波 3將義

5都靈星球 4明亮天下