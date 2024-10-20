【戰況R2】廖康銘：超風速爆冷靠蔡明紹食腦

廖康銘今季成績勁好，繼上個賽日起孖之後，今日又有馬贏，蔡明紹策騎嘅21倍「超風速」，早段守好位，直路一踩油就彈甩贏馬，而今場亞季軍都好冷，分別為梁家俊18倍「保羅傳奇」及布文29倍「相映紅」，希威森10倍「奔妙星」後上第4，令四重彩派至55萬，潘頓2.1倍大熱門「博愛先鋒」一滴都冇倒灶。

賽後，廖康銘表示「超風速」今季行圈情緒穩定咗，此駒暑假北上從化訓練，當地環境令到馬匹放鬆唔少，體能及心智上都成熟咗，今場顧慮排12檔起步，賽前原定可能留守中間或留後跑，不過蔡明紹因應陣上形勢擺番前啲，發揮機警。「超風速」現時42分，今場贏馬後仲喺四班，評分有反彈空間。

「超風速」馬主團體成員李茂銘博士及經理人譚天樂教援表示，因為想支持新馬房，加上廖康銘喺澳洲有一定名氣，所以將「超風速」放喺廖廐係。練者平時有交帶，有咩都會同馬主有商量，而「超風速」經過暑假喺從化訓練之後進步好多，從化馬場係好好嘅設施，上仗跑近之後廖康銘部署增程跑1400米，蔡明紹發揮得好，所以贏馬。二人不介意「超風速」父系比較冷門，同時相信馬匹跑一哩會更加好。

第2場賽果：8-3-5-13

二重彩賽果：8-3(最後賠率453)