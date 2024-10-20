【高評嘉應高昇】潘頓：牠仍未到大熟之境！

「嘉應高昇」今日在沙田馬場上演的二級賽精英碗1200米中以兵不血刃的姿態成功奪標，更締下歷來沙田1200米草地賽的其一最快頭馬時間，馬兒現正繼續向本季首個重要目標12月舉行的一級賽浪琴香港短途錦標1200米進發。

今日勝出精英碗後，「嘉應高昇」將本身的賽績改寫為9戰7勝。潘頓在賽事末段僅以手足催策，但此駒已能造出1分07.57秒的頭馬時間，僅以些微之差而未能打破由一代短途王者「蓮華生輝」保持多年的1分07.50秒沙田1200米場地時間紀錄。然而，「嘉應高昇」仍以1個半馬位之先輕鬆擊敗亞軍「驕陽明駒」115磅，而3項一級賽冠軍「加州星球」則在負頂磅情況下，再落後「驕陽明駒」1個半馬位，跑獲季軍。

上季榮膺香港最佳新馬及最大進步馬匹的「嘉應高昇」今仗出閘俐落，早段留居「加州星球」及「人和家興」之後居第3位競跑。跑至最後200多米，其鞍上人潘頓開始指示馬兒增速，其後此駒迅即上前並奠定勝局，協助騎者第3度摘下此賽錦標，而練馬師大衛希斯則是首次勝出精英碗。

大衛希斯說：「潘頓賽後向我說：『你想牠何時打破場地紀錄？』牠是一匹與別不同的賽駒，即使在快步速情況下，牠仍可以交出強勁的加速力。今日兩匹領放馬前速飛快，而我駒的出色表現令我感到高興萬分。」

「跑至最後600米處，潘頓已把馬兒置於極佳位置，這令我十分放心。當騎師真正催策牠時，此駒即能交出凌厲後勁，我認為今次馬兒勝來的姿態有餘未盡。」

「嘉應高昇」這匹閹馬出自父系「特快班車」，賽後大衛希斯透露此駒下仗將出爭11月17日舉行的二級賽中銀香港私人銀行馬會短途錦標1200米，牠會以該賽為出戰12月8日一級賽浪琴香港短途錦標1200米的前哨戰。

「此駒身型繼續成長，體格方面牠應可變得更為壯碩一點。牠的身型不如『加州星球』般茁壯，但其體重較上仗增加了14磅，這證明馬兒現已更為強健。」大衛希斯說。

他亦表示有機會安排「嘉應高昇」角逐香港經典一哩賽。該項1600米賽事為本年度馬季4歲馬經典賽事系列首關，將於明年1月31日舉行。

「香港經典一哩賽將會列入此駒的出賽安排之內。馬兒現時跑來非常放鬆，往往可以輕易佔取領放馬後具遮擋的位置。當我們購入此駒時，認為牠應會是一匹1400米或一哩賽駒。我將會安排牠出戰4歲馬經典賽事系列，而香港經典一哩賽會成為牠的首個試點。」大衛希斯說。

「牠的血系背景當可應付一哩途程，其個性亦十分適合角逐該途程賽事。跑過經典一哩賽後，我們可以決定安排牠回師較短途程，專注出戰短途賽，還是繼續乘勢進軍寶馬香港打吡大賽2000米。馬兒在賽事中顯得快慢由人，這是好些佳駟都會具備的特質。」

潘頓近年與多匹香港頂尖短途賽駒合作無間，「金鑽貴人」及「友瑩格」當屬其中兩匹表表者。他認為「嘉應高昇」將會更趨成熟，表現也會一仗比一仗進步。

他說：「每一次牠都有一點進步，現時牠在賽事日中於賽前應付各項程序已顯得神態自若，入閘後亦更為規矩。牠是一匹相當聰穎的賽駒，已知道競賽為何物，希望這只是個開始，牠確實前途無限。」

「出賽時一切看來盡在牠的掌握之中，今日我只在賽事中段稍為收慢坐騎，影響一下緊隨我們其後的『美麗第一』，令該駒跑得較急，除此以外，陣上一切均顯得相當順暢。」

潘頓續說：「現時牠尚未達至大熟大勇之境，牠已有如此精湛演出，馬兒看來尚有不少上升空間，有望繼續進步。牠的成熟程度與日俱增，在應付賽事方面現已顯得游刃有餘，牠在陣上已可輕鬆地穩定走勢。」

「今日牠再次輕鬆獲勝，雖然馬兒今日造出甚快頭馬時間，但我認為這場勝仗對牠耗力不多。跑過今仗後，距離牠下次出賽尚有一段時間，這可讓牠稍事歇息，相當理想。我今日沒有大力催策牠，希望牠賽後胃納可以儘快恢復正常，保持身心愉快。」