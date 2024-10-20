【賽後報告】超平凡喘鳴　桃花開走馬林潘頓要解釋

是日賽後報告撮要：

第1場：「魅力一心」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第2場：被查詢有關「加州活力」騎法時，艾道拿表示，坐騎於末段在雙雙略為斜跑的「奔妙星」與「相映紅」之間的窄位競跑。他說，他因而未能全力催策坐騎至終點。儘管艾道拿提供解釋，但小組仍告誡他只要情況許可，他應確保全力催策坐騎至終點。

第3場：「錶之福將」開閘前以後足豎立，將一對前腿擱在閘門上，同時撞到頭部及上牙齦輕微擦傷。獸醫認為此駒不適宜出賽，小組遂按照獸醫意見著令此駒退出此賽。「己多福」第2次流鼻血，此駒將被永久禁止出賽。

賽後，賀銘年未能就「勁大威猛」在直路上未能追前提供任何解釋。練馬師姚本輝表示，他認為此駒尚欠成熟，這可能是與近仗相比，此駒今仗表現低於預期的原因。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第5場：「桃花開」接近150米處時被蔡明紹（「壯志凌雲」）的馬鞭擊中頭部。被查詢有關他的騎法時，潘頓表示，他預期自外檔出閘的坐騎佔取中間之後位置。他說，坐騎自700米處起推進至「話你知」內側以跟隨「常拼常勇」上前。他說，「話你知」在受騎師何澤堯催策上前時未有立即交出反應，因此他選擇移至「常拼常勇」內側以望空，因為他須於直路彎收慢坐騎才能在「話你知」外側望空。

他又說，他於直路早段能夠催策「桃花開」，坐騎繼而於接近250米處時在「久久為攻」之後嚴重受困，而當「久久為攻」其後開始墮退，坐騎須於趨近150米處時勒避該駒。他進一步表示，坐騎其後瞬即推進至「久久為攻」外側，繼而外閃，令他全力催策坐騎至終點的能力受到限制，因為他擔心倘若他選擇重拾韁繩，已在「手機錶霸」與「常拼常勇」之間的窄位競跑的坐騎或會向外斜跑。小組考慮了潘頓的證供後，裁定他在此情況下在直路彎採取的策略屬合理，並滿意他對此駒騎法的解釋。「潮州精神」發現患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第6場：被查詢時，潘頓表示，他賽前打算讓自大外檔出閘的「超平凡」於早段留後競跑，以免多走腳程，尤其坐騎是日作季內初出。他說，由於賽事早段沿途步速較標準時間快，坐騎居後列，自600米處起他嘗試讓走第3疊的坐騎推進。他又說，坐騎進入直路後發出呼吸聲，對催策反應僅屬一般，但他認為坐騎下仗增程角逐將較合發揮。練馬師黎昭昇確認所發出的策騎指示，並稱發出該等指示是為了避免此駒若選擇上前須走外疊。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒患有「喘鳴症」。

第7場：「安遇」在配鞍房內重新裝上右前蹄的蹄鐵，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。被查詢時，布文表示，「賢者無敵」於早段能夠佔取領先馬匹之後的位置，走勢良佳。他說，他於趨近400米處時催策坐騎，但坐騎對催策反應僅屬一般，自300米處起在力策下內閃。他又說，儘管坐騎於最後200米墮退，但他未有察覺坐騎的動作有問題。練馬師賀賢表示，他認為此駒在較鬆軟的場地上表現最佳，或未能適應是日的「好至快地」。

第8場：「競駿先鋒」在閘內煩躁不安，衝前及將頭伸到閘廂前門下，其後卡在閘廂下方一段短時間，繼而被牽出閘廂。獸醫認為此駒不適宜出賽，小組遂按照獸醫意見著令此駒退出此賽。「同得威」與「競駿先鋒」閘廂相鄰，在後駒煩躁不安之際被牽出閘廂，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。

第10場：趨近800米處時外閃，看來踢中「誠好運」的後蹄，因而失蹄及失去平衡，並拋下蔡明紹。蔡明紹接受醫療主任治理，並被送往醫院接受進一步觀察。

宣佈覆磅完畢前，小組考慮「安康萬里」是否獲公平出閘。小組召見了何澤堯後，確認此駒於開閘時將頭低俯，因而漏閘。小組認為有關事件與開閘同時發生，因此宣佈此駒為出賽馬匹。