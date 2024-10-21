【蹄聲妙影】馬迷點錯相　沙拿當雷神

點錯相呢家嘢，相信大家都試過，但只要唔係大庭廣眾發生，不致於太瘀皮。話說東星有個老友B仔，係一位資深馬迷，平時好少睇波，叫佢嗡幾個紅魔鬼現役球員嚟聽，佢竟然可以答碧咸都夠膽死，可見佢對足球圈一竅不通。

話說B仔尋日賭完馬，中咗條冷Q，見有啲微利，就同班friend出去酒吧癲番晚，順便振興吓本地經濟，仲咁橋撞正有場利記主場迎戰車仔，點知B仔飲到貓貓哋，場波開咗10分鐘已經趴喺枱面拜神，之不過酒醉都有三分醒，當利記由沙拿射入十二碼，全場即時歡呼之際，B仔喺呢個moment突然迴光返照，擘大眼口嗡嗡，話莫雷拉冇騎馬，走咗去踢波咩？

原來B仔認錯咗沙拿係雷神，咁拼一拼兩位仁兄個樣，尤其今季剪咗短髮嘅沙拿，當堂同雷神撞樣，但斷估一個係巴西人，一個係埃及人，應該唔會係失散兄弟啩。不過，外籍人士望番亞洲人，一樣會點錯相，記得好耐之前，有位外籍騎師不滿一位馬評人喺專欄上批評，就曾經誤以為某位記者係筆者，好在最後解釋番才真相大白，咁先至唔使面左左咋！

初步提供:

第1場(3)樂捉鳥+(8)樂天派

第3場(10)天威+(11)桃花多

連贏及位置Q過關 2串3共8注

■東星