麥道朗下月中來港　貝知仁12月殺到客串兩個月

馬會啱啱公布分別向麥道朗及法國好手貝知仁發出訪港騎師牌照，前者由2024年11月17日至12月22日為止，首尾兩天包括在內，而貝知仁則由2024年12月1日至2025年1月31日為止，首尾兩天包括在內。相信馬迷對麥道朗絕不陌生，而佢客串首日就係中銀香港賽馬日，屆時就會夥拍「浪漫勇士」出戰G2馬會盃。

至於法國籍的貝知仁現年24歲(最低負磅118磅)，是歐洲馬壇上迅速冒起的騎師之一，今年（截至10月21日）已累積134場頭馬，在法國騎師榜上排名第3，僅次於紀仁安及巴米高。貝知仁生於賽馬世家，父親現時仍為著名練馬師費伯華效力，而貝知仁也在這位練馬大師位於尚蒂伊的馬房中生活至7歲。貝知仁初時跟隨Yohann Gouraud學藝，其後轉至費伯華馬房，隨即交出矚目表現，於2019年至2020年間取得82場頭馬，晉身大師傅之列。

貝知仁自於2016年11月1日在邁松拉菲特策騎Yohann Gouraud麾下的Paco Keed取得從騎以來首場勝仗後，至今累積413場頭馬，並10勝一級賽，包括於今年贏得的7場勝仗，當中3捷夥拍「文采侯婦」取得，其餘兩場則分別策騎「都會」和「喜爭先」。貝知仁與「小巧勁力」合作同樣取得佳績。此外，他至今共取得3項二級賽及9項三級賽頭馬。