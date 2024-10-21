【賽馬以外】潘頓可以圓夢了？

啱啱禮拜日手執7匹新勝馬嘅潘頓，雖然冇咁犀利贏晒7場，但輕描淡寫中三元，兼且憑短途新星「嘉應高昇」贏埋G2精英碗，再加埋上周末返咗澳洲夥拍「川河陸駒」喺G1考菲爾德盃得季軍，相信佢應該好開心，事關呢兩隻馬絕對有機會幫佢完成兩大目標，就係香港經典一哩賽同埋墨爾本盃喇。

講起潘頓仲有咩目標，乜唔係打破韋達嘅1813W香港騎師累積頭馬最多紀錄咩？但對佢嚟講，刷新呢個紀錄只係時間問題，事關依家只係爭46W就追平韋達，以佢今季手風，話唔定明年初完成任務，所以唔太擔心。至於墨爾本盃，就算潘頓來港發展多年，但對澳洲騎師嚟講，墨盃真係最大殊榮，加上佢咁好勝，梗係想贏番次。仲記得一兩年前，憑「戴花」贏過3屆墨盃嘅薄奇能，就同潘頓做咗個訪談節目，潘頓都話好羨慕薄奇能有3個墨盃，就知呢項足以令舉國停頓嘅大賽，喺佢心目中嘅地位有幾高啦。

如果有睇上周末嗰場考菲爾德盃，潘頓坐騎「川河陸駒」嘅季軍的確冇咩威脅，但既然幕後目標一早鎖定喺墨盃，呢個第3名恰如其分，亦見到潘頓好明顯試馬，入直路前畀「川河陸駒」移位走出嚟，轉彎再畀有反應，只係加速力唔及對手，而此駒嘅賽績同血統，扳上3200米應該無問題，同埋唔會因為贏咗考盃要罰磅，相信去到墨盃都可以負較輕磅位。筆者唔係話贏硬，始終今屆墨爾本盃都有唔少有能力嘅歐洲代表，但手執有匹已證明可以喺澳洲贏G1嘅長途好手，潘頓肯定因扭盡六壬，戰意唔使擔心，睇吓係咪能夠幫一圓墨盃夢啦。

至於香港經典一哩賽，就係潘頓能否完成香港所有大賽大滿貫嘅最後一塊拼圖。香港所有嘅一級賽，潘頓全部贏過晒，就連4場香港國際賽，佢都唔止贏過一次。反而4歲經典賽事系列，潘頓嘅成績就失禮啲啲，打吡大賽只靠「戰利品」同上年嘅「大至尊」贏過兩次，香港經典盃就就憑「加州星球」贏1次，咁香港經典一哩賽呢？原來係未贏過。以佢嘅級數，同埋每年有咁多4歲馬畀佢揀嚟講，反而贏唔到，真係有啲講唔過去。不過，今季情況有啲唔同，事關如果「嘉應高昇」真係跑香港經典一哩賽嘅話，都好難唔贏啩？

「嘉應高昇」尋日幾乎造全港紀錄時間贏G2田草1200米精英碗，賽後加8分去到127分，成為全港第3高分馬，要知道香港經典一哩賽係同齡平磅賽，近年呢場賽事掛頭牌嘅馬都係評100分左右，突然多咗匹127分嘅馬角逐，高同場對手廿分或以上但跑平磅，真係着數到暈，既然希斯話呢隻馬可以跑一哩，潘頓真係可以疊埋心水騎呢隻馬，力爭佢在港最後一場大賽。

不過，有樣嘢都要提提大家，過往有冇咁多分嘅馬跑香港經典一哩賽呢？答案係有，就係「幸運馬主」，當年呢隻馬就係贏埋香港一哩錦標先跑香港經典一哩賽，評129分參戰，點知輸畀「勁闖」跑第2名。同埋去到1月尾，萬一潘頓真係贏到墨盃，然後又真係靠「嘉應高昇」捧走香港經典一哩賽，而睇番嗰段時間，正常計佢已經有機會打破埋韋達嘅紀錄，萬一真係全部畀佢搞掂啦，冇晒目標嘅話，潘頓到時會諗啲咩呢？就好值得深思啦。

■山無陵