放寬予18歲以下人士入場？馬會積極展開工作討論

香港賽馬運動是香港成功落實「一國兩制」的重要標記，也一直為香港的經濟和民生發展作出重要貢獻。於2023/24年度，香港賽馬會回饋社會高達401億港元，當中包括透過博彩稅、利得稅、獎券基金撥款，向香港特區政府貢獻299億港元。扣除獎券基金撥款，本會為稅務局於2023/24課稅年度貢獻了8.3%的稅收總額，以及高達102億港元的已審批慈善捐款。馬會也是全港最大的單一納稅機構，同時為香港主要僱主之一。其慈善信託基金位居世界全球十大慈善捐助機構。

賽馬運動越來越受旅客歡迎，不少旅客都喜歡參加週三晚上在跑馬地馬場舉行的「快活星期三」，以及在週日/六前往沙田馬場觀賞賽馬賽事。於2023/24馬季，本會共接待93,000旅客人次。而今個馬季的首兩個月，前來馬場觀光的旅客已經超過27,000人次。除精彩賽事外，兩個馬場也提供不同的餐飲及娛樂設施，讓入場人士享受匯聚賽馬與娛樂的豐富馬場體驗。

於2024/2025年度馬季，本會將舉行88個本地賽日，當中包括12場國際一級賽。

本會一直與特區政府就積極推動賽馬旅遊保持溝通，本會現正與有關當局探討在符合相關法規的情況下，如何擴展現時容許馬主及嘉賓會員有限度携帶18歲以下家屬入場的安排，以有序便利家庭客和旅客入場觀賞賽馬運動和體驗馬場娛樂設施。

本會一直恪守有節制博彩政策，並嚴禁未成年人士賭博。非法外圍賭博才是香港的威脅。非法外圍莊家並未有限制賭博者的參與年齡，對限制未成年人賭博構成嚴重威脅。

本會亦留意到，現時不少海外馬場如日本和澳洲等，均容許未成年人入場。日本東京競馬場更融入馬匹相關的教育元素。我們會積極與文化體育及旅遊局、旅遊事務署、香港旅遊發展局及業界持份者，展開工作討論，把賽馬旅遊向前推進。