廖康銘全泥夜超強陣！

上季首次全泥夜宴，當時首季開倉的廖康銘憑「東風壹號」及「妙算歡騰」贏馬起孖，成績極佳，然後季中又訓練出「昇瀧駒」於泥地取得3連勝，及季尾「精英雄心」初跑泥地一哩輕鬆報捷，反映練者擅長部署此場地出擊，趁今次周三舉行季內首次泥地夜賽，練者派5駒進攻，其中「精英雄心」最有根據，除了捧單場獨贏，也可用來買WP過關。

第7場三班1650米，「精英雄心」自購馬上季來港後頭4仗跑田草全負，減到59分落四班即順利變身，名次躍升跑獲亞軍，賽後加1分變成評60分，廖康銘未有安排馬匹再戰四班田草，反而讓其恃輕磅轉場跑三班泥地1650米，結果一擊即中，贏馬姿態更勁得交關。今季操足復出先跑泥地1200米，班德禮再騎僅追不及獲季軍，熱身後今回騎者親試泥閘，上周四更負責拍跳仄準，增程返強項泥地一哩，誓要摘下第2W。

廖廐全晚另有4駒配合「精英雄心」進攻，必要吼實「心想事成」及「儀琪之寶」。

第8場三班1200米，「心想事成」雖然一直被視作谷草能手，但其實上季至今在廖廐5度試泥閘共獲2冠2亞1季，前速快馬明顯適應泥地，加上本身跑慣夜賽，趁夜泥進攻可加強把握，廖康銘部署有一手，此駒有望重入凱旋門。

第6場四班1200米，「儀琪之寶」上季至今8戰全跑谷草1200米，曾取亞軍不俗，但今季兩戰擺前後追都贏不到，要再找出路。留意此駒上季曾試泥閘贏過，早前8月亦於從化試泥地閘得第1名，部署早有準備，轉場絕非無的放矢。

此外，第2場「超勁火力」月中彈閘竟然由布文負責，動態絕不簡單，現時評分處新低，操足強配布文隨時反彈。至於第5場「果然僥倖」今季跑一仗得第6名後便轉投廖康銘馬房，此駒最近又試閘又拍跳，可見健康正常，仄準即安排轉場有心急攻，要提防。